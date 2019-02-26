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'Muzaffer ve Muz’ Broadway’de sahnelecek

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç.

'Muzaffer ve Muz’ Broadway’de sahnelecek

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Yalçın Tosun'un 'Peruk Gibi Hüzünlü' kitabında yer alan 'Muzaffer ve Muz' isimli kısa hikâyesi, 27 Şubat’ta Broadway’de sahnelenecek.

İlk kitabı 'Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler' ile 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nü, ikinci kitabı ‘Peruk Gibi Hüzünlü’ ile de 2011 Sait Faik Hikâye Armağanları’nı kazanan Doç. Dr. Yalçın Tosun, Broadway gösterimiyle bir büyük gurur daha yaşayacak. 2017’de 'Muzaffer ve Muz' adıyla Words Without Borders başta olmak üzere birçok uluslararası dergide yayımlanan hikâye, farklı ülkelerden üç yazarın kısa hikayesiyle birlikte Broadway Syphony Space Sahnesi’nde tek gösterim olarak sahnelenecek.

'Muzaffer ve Muz’ Broadway’de sahnelecek

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