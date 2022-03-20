“Müzakere başarısız olursa 3. Dünya Savaşı çıkar”

Zelenski bu açıklamalarını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Putin’le müzakerelere hazır olduğunu, aslında iki yıldır hazır olduğunu kaydetti. Zelenski, müzakareler olmadan bu savaşın biteceğine inanmadığını da söyledi. “Eğer yüzde 1 bu savaşı bitirmek için şans varsa, bu şansı değerlendirmeliyiz” diyen Zelenski, “Bunu yapmalıyız. Her gün masum inşaları kaybediyoruz” dedi.

Zelenski, “Rus güçleri bizi öldürmeye geldi. Halkımızın ve ordumuzun yüceliği sayesinde karşılık verebildik. Fakat yüceliğimiz hayatları koruyamayacak. Yani, sanırım her türlü formatı kullanmalıyız, müzakere ihtimali, Putin’le konuşma ihtimali için. Fakat bu girişimler başarısız olursa bu üçüncü bir Dünya Savaşı anlamına gelir” dedi.

Zelenski, İsrail Parlamentosu Knesset’e hitaben de bir konuşma yaptı.

Zelenski konuşmasında İsrail’den hava savunma füzesi Iron Dome istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Herkes sizin füze savunma sisteminin en iyisi olduğunu biliyor ve kesinlikle halkımıza yardım edebilirsiniz, Ukraynalılar’ın Ukraynalı Yahudilerin hayatlarını kurtarabilirsiniz” dedi.

Nazi Almanyası’nın Yahudileri yok etme planıyla Rus saldırısını kıyaslayan Zelenski, İsrail’in Ukrayna’ya Iron Dome vermemesini sorguladı.

Zelenski, “Sizden silah neden almadığımızı sorabiliriz, neden İsrail’in Rusya’ya sert yaptırımlar uygulamadığını sorabiliriz ya da Rus iş hayatına baskı uygulamadığını. Her koşulda seçim sizin, kardeşlerim sonra da yanıtlarınızla yaşamak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

