HABER

Müzakereci polis 3 dakikada intihardan vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 04:24 | Son Güncelleme

MANİSA’da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat aşamasındaki Şehitler Ortaokulu’nun 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartışan asker emeklisi 2 çocuk babası Murat A. okulun dördüncü katına çıkarak ayaklarını pencereden aşağıya sallayarak oturdu ve ‘Kimse gelmesin, konuşulacak bir şey yok’ diye bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis, okulun 4'üncü katına çıkarak Murat A.’yı 3 dakikada ikna etti ve binanın içerisine çekti. Murat A., Manisa Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden olduYola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu
Brexit karşıtı ve destekçileri Parlemento önünde eylem gerçekleştirdiBrexit karşıtı ve destekçileri Parlemento önünde eylem gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.