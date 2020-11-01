“Müzakereler Başarısız Olursa Sonuna Kadar Gideriz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda yürütülen müzakerelerde bir sonuca ulaşılmassa ordunun sonuna kadar gideceğini belirtti.

Aliyev bu açıklamasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Bakü’de görüşmesi sırasında yaptı.

Aliyev ayrıca Ermenistan’ın Rusya’dan askeri destek istemesinin bir temeli olmadığını da söyledi.

Pazar günü de Dağlık Karabağ’dan çatışma haberleri geliyor.

Çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı resmi rakamlara göre 1000’i aştı ancak bu sayının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınıyor ancak bölge etnik Ermeniler’in kontrolünde.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Rusya’nın yardımının boyutunun ne olabileceği konusunda Moskova’dan bilgi istemiş, Rusya yanıt olarak çatışmanın Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda bütün ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağını kaydetmişti.

Azertag haber ajansına göre Aliyev, anlaşmazlığın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi taraftarı olduğunu belirtti. Aliyev’e göre müzakereler Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ’dan çekilmesiyle sonuçlanmalı.