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“Müzakereler Başarısız Olursa Sonuna Kadar Gideriz"

01.11.2020 18:17 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda yürütülen müzakerelerde bir sonuca ulaşılmassa ordusunun sonuna kadar gideceğini belirtti

“Müzakereler Başarısız Olursa Sonuna Kadar Gideriz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda yürütülen müzakerelerde bir sonuca ulaşılmassa ordunun sonuna kadar gideceğini belirtti.

Aliyev bu açıklamasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Bakü’de görüşmesi sırasında yaptı.

Aliyev ayrıca Ermenistan’ın Rusya’dan askeri destek istemesinin bir temeli olmadığını da söyledi.

Pazar günü de Dağlık Karabağ’dan çatışma haberleri geliyor.

Çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı resmi rakamlara göre 1000’i aştı ancak bu sayının çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınıyor ancak bölge etnik Ermeniler’in kontrolünde.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Rusya’nın yardımının boyutunun ne olabileceği konusunda Moskova’dan bilgi istemiş, Rusya yanıt olarak çatışmanın Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda bütün ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağını kaydetmişti.

Azertag haber ajansına göre Aliyev, anlaşmazlığın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi taraftarı olduğunu belirtti. Aliyev’e göre müzakereler Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ’dan çekilmesiyle sonuçlanmalı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aksi halde ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak için sonuna kadar gideceklerini vurguladı.

Bölgede çatışmalar 27 Eylül’de başlamıştı. Daha önce ateşkes konusunda uzlaşmalara varılmış ancak kısa süre içinde ateşkesler bozulmuştu.

Bu arada Ermenistan Suriye’den çatışma bölgesine gelen ikinci Suriyeli militanın da yakalandığını açıkladı. Azerbaycan ise bölgede yabancı savaşçıların olduğunu reddediyor.

Ermenistan yetkilileri Dağlık Karabağ’da çatışmaların başlamasından bu yana 1166 askerin öldüğünü belirtiyor.

Çatışmalarda 45 sivilin de hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Azerbaycan ise askeri kayıplarını açıklamıyor, 91 sivilin çatışmalarda öldüğünü belirtiyor.

Rusya ise iki tarafın toplamda kaybının 5 bin olduğunu kaydediyor.

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