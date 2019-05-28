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Müze eğitimi ile müzeler sınıfa dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzelerin eğitim ortamına dönüşmesi için hazırlanan “Müze Eğitimi” projesi, Topkapı Sarayı’nda kamuoyuna tanıtıldı.Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Müze Eğitimi Sertifika Programı başlatıldı.

Müze eğitimi ile müzeler sınıfa dönüşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzelerin eğitim ortamına dönüşmesi için hazırlanan “Müze Eğitimi” projesi, Topkapı Sarayı’nda kamuoyuna tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Müze Eğitimi Sertifika Programı başlatıldı. Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılması mümkün olacak.
Tarihi daha gerçekçi hale getirebilmek için Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Bakanlığı desteği ile geliştirilen program için ‘Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı’ ve ‘Müze Etkinlik Kitabı” hazırlandı.
Proje Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında öğretmen “Müze Eğitici Eğitimi” programının düzenlenmesi ve iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hem geçmişe sahip çıkmak, hem de geleceğe sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için müzelere büyük önem verdiklerini belirterek "Müzenin sadece gezilecek bir yer değil, toplumun yetişmesi için çok güzel bir okul olduğunu, uygulamalı yapıldığı zamanda çok güzel sonuçlar veren bir okul olduğunun farkındayız. Müzeyi biz turizmin bir parçası olarak, ayrılmaz bir paydaşı olarak görüyoruz. Türkiye’nin geleceğindeki stratejik sektörlerden birinin de turizm olduğunu kabul edersek küçük yaştan itibaren nesillerimize, müzeyi ve turizmi anlatmak açısından da çok faydalı bir eğitim yöntemi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Gazi Üniversitesi’ndeki derslere girdiği dönemi hatırlatarak, "O dönemlerde müze eğitiminin neden tüm Türkiye’de yaygınlaşmadığı, niye müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmadığı konusunda ve ‘keşke’ dediğim bir husus olarak dikkatimi çekmiştir. Böyle bir hususun Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçiyor olması benim açımdan çok önemli” şeklinde konuştu.
Tarih bilincini kitaplardaki paragraflar olarak görmediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ben eminim, birkaç sene içerisinde 100 binlerin üzerinde öğretmenimiz, müze eğitimi konusunda bir eğitim alma çabası içerisinde olacak. Bu eğitim uluslararası bir şekilde genişlemesi konusunu da önemsediğimi ifade etmek isterim. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 vizyonu doğrultusunda yaptığı bütün çalışmaların, her birinin birbirini destekleyeceği ve tamamlayacağı bir mahiyette olduğunu vurgulamak isterim” dedi.
Açılış konuşmaları sonrasında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, ’Müze Eğitim Sohbeti’ oldu. Ardından öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ’Müzede Eğitim Etkinliği’ yapıldı.

Müze eğitimi ile müzeler sınıfa dönüşüyor

Müze eğitimi ile müzeler sınıfa dönüşüyor

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