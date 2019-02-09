Müze gibi evde yüzlerce kaçak tarihi eser yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve yapılan operasyonda, yüzlerce tarihi eser bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürsu İlçesi Sırameşeler Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda gizlenen, çeşitli dönemlere ait 298 adet sikke,4 adet heykel,1 adet ok ucu,9 adet yüzük,1 adet kuş figürlü, 1 adet hayvan figürlü obje,6 adet kolye ucu,1 adet toprak pipo,1 adet tunç kap,2 adet Çan,1 adet deri çantası içerisinde el yazması kitap,5 adet madeni para,1 adet üzeri figürlü kap,2 adet üzeri işlemeli pirinç bardak,1 adet 3 parçalı 5 hazneli dönemi tespit edilemeyen toplu tabanca,1 adet donemi bilinemeyen kabzası bulunmayan paslanmış tüfek,1 adet bronz olduğu düşünülen kadeh,1 adet dönemi tespit edilemeyen gündüz görüş dürbünü,1 adet doldurmalı, tek namlulu, tahta kabza ve el kundağı takılı, üzerinde harbi ve askı kayışı bulunan çapı tespit edilemeyen tüfek,1 adet çift namlulu, askı kayışlı, kabza ve el kundağı tahtadan doldurulmuş tüfek,1 adet yatağan,1 adet süngü,1 adet muşta,1 adet pala,7 adet kama,1 adet hançer, 121 adet 7.7 mm dolu mavzer fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak için karakola getirildi.

