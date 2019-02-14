Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Adana’da müze inşaatında duvar çökmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. İşçiler, basın mensuplarının çekim yapmasına engelleyip saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Müzesi’nin ikinci etap çalışması sırasında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada duvar çöktü. Meydana gelen kaza sonrası bazı işçiler çöken duvar altında kaldı. Diğer işçiler duvar altında kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çöken duvar altından 2’si ağır 7 kişi yaralı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına işçiler "Müze müdürünün emri var yasak" diyerek saldırdı. Basın mensuplarının görüntü alması engellendi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.