HABER

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Adana’da müze inşaatında duvar çökmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Adana’da müze inşaatında duvar çökmesi sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. İşçiler, basın mensuplarının çekim yapmasına engelleyip saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Müzesi’nin ikinci etap çalışması sırasında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada duvar çöktü. Meydana gelen kaza sonrası bazı işçiler çöken duvar altında kaldı. Diğer işçiler duvar altında kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çöken duvar altından 2’si ağır 7 kişi yaralı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına işçiler "Müze müdürünün emri var yasak" diyerek saldırdı. Basın mensuplarının görüntü alması engellendi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı

Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.