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Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

ADANA Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.

Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı

Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA)- ADANA Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralıMüze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralıMüze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralıMüze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı

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