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Müze ve ören yerleri girişleri öğretmenlere ücretsiz olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Kıymetli öğretmenlerimize, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını müjdeliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenlerin, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Bize önce insan olmayı öğreten kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu milletin geleceğine yön veren Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bu önemli günde öğretmenler için bir de müjdesi olduğunu kaydeden Ersoy, "Kıymetli öğretmenlerimize, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını müjdeliyorum." açıklamasında bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 24 kasım Öğretmenler Günü

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