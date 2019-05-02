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Müzecilik alanında Türk-Kazak iş birliği devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

TİKA koordinasyonunda Kazakistan milli müzelerinde görevli yöneticilere Türkiye'nin müzecilik alanındaki tecrübeleri aktarıldı

Türkiye'nin müzecilik alanındaki tecrübeleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Kazakistan Milli Müzelerinde görevli yöneticilerle paylaşıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan ve Türkiye'nin müzecilik alanında bilgi ve tecrübesini paylaşmayı ve iki ülke arasında müzecilik alanında iş birliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesini hedefleyen "Müzecilik Tecrübe Paylaşımı Programı" devam ediyor.

Bu kapsamda, Kazakistan Milli Müzelerinde görevli müze yöneticilerinden oluşan bir heyet, TİKA koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kazak yöneticilere, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Tanyeli, Türkiye olarak dost ve kardeş ülkeler ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya devam edeceklerini kaydederek, "Müzecilik konusunda Kazakistan ile iş birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kazakistan Bozok Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly de TİKA'ya teşekkürlerini sunarak, programın sonraki aşamasında Türkiye'den müze uzmanlarının Kazakistan'a davet edileceğini kaydetti.

Heyete yapılan sunumda, modern müzecilik uygulamaları, müze tasarımı, müze finansmanı, Türkiye'de müzecilik ve müze yönetimi, müze eserlerinin korunması ve teşhiri, müzelerde eğitim ve kültürel faaliyetler, Türkiye müzelerinde restorasyon ve konservasyon uygulamalarından bahsedildi.

Program kapsamında, Ankara'da Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Konya ve Kapadokya'daki müzeler ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

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kazakistan Müzecilik tika

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