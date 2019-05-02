Müzecilik alanında Türk-Kazak işbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Kazakistan milli müzelerinde görevli müze yöneticilerine Türkiye’nin müzecilik alanındaki tecrübeleri aktarıldı.

Kazakistan ve Türkiye’nin müzecilik alanında bilgi ve tecrübesini paylaşmayı ve iki ülke arasında müzecilik alanında işbirliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesini hedefleyen Müzecilik Tecrübe Paylaşımı Programı’nın ikinci kısmında Kazakistan milli müzelerinde görevli müze yöneticilerinden oluşan bir heyet, TİKA koordinasyonunda Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Milli müze yetkilileri ve Kazakistan’ın vilayet (bölge) müzeleri yöneticileri ve onların bağlı bulunduğu İl Kültür Müdürlerinden oluşan 10 kişilik gruba, Ankara, Konya ve Kapadokya’daki müzelerde tecrübe alışverişi programı düzenlendi. Kazakistan müze yöneticilerine ayrıca TİKA’da Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli tarafından TİKA’nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Tanyeli, “Türkiye olarak dost ve kardeş ülkeler ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya devam edeceğiz. Müzecilik konusunda Kazakistan ile işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kazakistan Bozok Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly, TİKA’ya teşekkürlerini sunarak, bundan sonraki aşamada Türkiye’den müze uzmanlarının Kazakistan’a davet edilerek tecrübelerini paylaşmalarının işbirliğinin devamına katkı sağlayacağını belirtti.