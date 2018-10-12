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Müzede akademik eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerini bambaşka bir yolculuğa çıkaran Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Zooloji ve Doğa Müzesi, kapılarını üniversite öğrencileri için açtı - Aralarında 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvan iskeletinin de bulunduğu 550 türden 700 hayvanın sergilendiği müzede ders yapabilmek için 2 üniversiteden talep geldi - Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi artık okul haline geldi"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Yaklaşık 2 yıldır ziyaretçilerini nesli tükenmiş hayvan iskeletleri ve dondurulmuş hayvanlarla farklı bir dünyaya götüren Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi, şimdilerde kapılarını, üniversitelilere açtı.

Hem nesilleri tükenen hem de varlıklarını sürdüren vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi, açıldığı tarihten bu yana geçen yaklaşık 2 yılda 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti yer aldığı müze, vahşi doğadan enstantanelerin canlandırılmasıyla gerçeği aratmıyor.

550 türden 700 hayvanın sergilendiği ve ziyaretçilerini farklı dünyaya götüren müze, üniversitelerin zooloji ve biyoloji bölümlerinden öğrencilerin merakını cezbeder hale geldi.

Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenlerinin bazı derslerini müzede işleyebilme talebi doğrultusunda harekete geçen müze yetkilileri, oluşturdukları eğitim salonlarında ilk üniversite öğrencilerini konuk etmeye başladı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan 2017 tarihinde ziyarete açılan müzenin o günden bu yana yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşılaştığını söyledi.

Artık müzede yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Özsöyler, bu kapsamda müzede üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ağırladıklarını dile getirdi.

Özsöyler, bu kapsamdaki ilk misafirlerinin, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz gelip buradaki hayvanları inceleme imkanı buldu. Dersleri de bizim salonlarımızda görmeye başladı. Gaziantep Üniversitesi'nden sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesinden de benzer bir talep aldık ve olumlu yanıt verdik. Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi artık okul haline geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de müzemize bekliyoruz."

- Akademi de memnun

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Kılıç da yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gördüğü "Adli Entemoloji" dersini müzede işleme kararı aldıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesi ve müzenin kurulduğu günden bu yana sıkı bir takipçi olduğunu anlatan Kılıç, "Bir süredir burada ders işleme aklımdaydı ama geçtiğimiz haftalarda geldiğimizde eğitim salonlarının oluşturulduğunu gördüm. Bunun üzerine irtibata geçip derslerimizi müzeye kaydırdık." dedi.

Öğrencilerle doğal veya doğala yakın ortamlarda ders işleme imkanı bulduklarında, bazı şeylerin zihinde oluşturulmasının daha kolay olacağını belirten Kılıç, "Öğrencilerimiz teoride gördüklerini doğal ve canlı ortama yakın olarak pratikte görüyor. Belki de öğrencilerimizin hiçbir zaman göremeyecekleri canlıları burada inceleme imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Cumali Kamış da böyle bir ortamda ders işlemeyi daha önce hayal etmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz öğrenciler gezip görüp eğleniyoruz. Buradaki gezip görme ve eğlenmede ise eşine çok az rastlanır bilgi edinme imkanımız oluyor. Bu imkanı verenlere teşekkür ederiz. Normal şartlarda göremeyeceğimiz hayvanları burada gerçeğe çok yakın şekilde incelemek çok güzel bir deneyim oldu."

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Celal Özsöyler eğitim Gaziantep üniversite Zooloji ve Doğa Müzesi

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