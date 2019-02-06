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Müzede bir ‘hasretlik’ hikâyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde açılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya bir göç hikâyesi’ fotoğraf sergisi ziyaretçilerini 60’lı yıllarda dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya; bir göç hikâyesi’ isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile müze dostlarından tam not aldı.

Müzede bir ‘hasretlik’ hikâyesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde açılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya bir göç hikâyesi’ fotoğraf sergisi ziyaretçilerini 60’lı yıllarda dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.
Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya; bir göç hikâyesi’ isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile müze dostlarından tam not aldı. Avrupa’ya işçi olarak giden gurbetçilerin hikâyelerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, yurtdışındaki Türklerin göç serüvenine ışık tutuyor. Sergide gurbetçi işlerin 1960’lı yıllarda başlayan Avrupa’ya göçü, bu göç sırasında ve sonrasında yaşanan hasret, hüzün ve umudun harmanlandığı hayat kurgusu çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor. Sergide teşhir edilen fotoğrafların hikâyelerine de yer veriliyor. Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesindeki işçi Türklerin yaşadığı zorlukların ve umutlarının duygulu bir dille anlatıldığı sergide fotoğraf ve hikâyelerin yanı sıra dönemin şartlarını gösteren gazete kupürleri de mevcut. Göç Tarihi Müzesi galeri alanında açılan sergi 28 Şubat 2019 tarihine kadar görülebilir.

Müzede bir ‘hasretlik’ hikâyesi

Müzede bir ‘hasretlik’ hikâyesi

Müzede bir ‘hasretlik’ hikâyesi

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