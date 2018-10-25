Müzede konser sürprizi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği mini konser büyük ilgi gördü.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Arkeoloji Müzesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, MDOB'nin konser sürpriziyle karşılaştı. Tarihi eserler arasındaki konser öncesi söz alan piyanist Ahad Asker, alkışların kendilerini motive ettiğini belirtti, MDOB olarak davet edilen her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 24 yıldır kente sanat alanında hizmet ettiklerini belirten Asker, bundan sonra düzenli olarak ayın son Çarşamba günü müzede ayın konserini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından piyanist Ahad Asker eşliğinde soprano Serin Saybaşılı, tenor Hakan Bölükbaşı, bariton Adrei Yevtushenko, bas Hasan Berk sahneye çıkarak, ünlü bestecilerin eserlerinden aryalar, napolitenler ve halk türkülerinden bazı bölümler seslendirdi. Bazı eserlere eşlik eden ziyaretçiler, konser sonrasında sanatçıları uzun süre alkışladı.

FOTOĞRAFLI



