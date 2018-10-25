HABER

Müzede konser sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği mini konser büyük ilgi gördü.

Müzede konser sürprizi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği mini konser büyük ilgi gördü.
Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Arkeoloji Müzesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, MDOB'nin konser sürpriziyle karşılaştı. Tarihi eserler arasındaki konser öncesi söz alan piyanist Ahad Asker, alkışların kendilerini motive ettiğini belirtti, MDOB olarak davet edilen her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 24 yıldır kente sanat alanında hizmet ettiklerini belirten Asker, bundan sonra düzenli olarak ayın son Çarşamba günü müzede ayın konserini yapacaklarını sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından piyanist Ahad Asker eşliğinde soprano Serin Saybaşılı, tenor Hakan Bölükbaşı, bariton Adrei Yevtushenko, bas Hasan Berk sahneye çıkarak, ünlü bestecilerin eserlerinden aryalar, napolitenler ve halk türkülerinden bazı bölümler seslendirdi. Bazı eserlere eşlik eden ziyaretçiler, konser sonrasında sanatçıları uzun süre alkışladı.

FOTOĞRAFLI

Müzede konser sürpriziMüzede konser sürpriziMüzede konser sürpriziMüzede konser sürprizi

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralıTaş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada: 5 yaralı
Polisin şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandıPolisin şehit olduğu kazada taksi şoförü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

Vahşet! 2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Kiracınının yaptıklarını görünce hayatının şokunu yaşadı! 'Hiç şüphelenmedik'

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Bu evlerin altından sokak geçiyor

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Aldığı yemeği yiyemeden can verdi!

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.