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Müzede müzik ve drama atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nün çocuk ve yetişkinliklere yönelik projelendirdiği ‘Bursa Müze Akademi’nin eğitim çalışmaları başladı.Merinos Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Buzdan-Buhara’ müzik ve drama atölyesi müze severlerden ilgi gördü.

Müzede müzik ve drama atölyesi

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nün çocuk ve yetişkinliklere yönelik projelendirdiği ‘Bursa Müze Akademi’nin eğitim çalışmaları başladı.
Merinos Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Buzdan-Buhara’ müzik ve drama atölyesi müze severlerden ilgi gördü. Hafta sonu tam gün süren faaliyet, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Öztürk nezaretinde gerçekleştirildi. Renkli atölye çalışmasında Enerji Müzesi’nin geçmişle kurgusal bağı oluşturulurken, diğer yandan da enerji kaynağı olarak üretime katkısı sanat alanlarının bütüncül yapısıyla ele alındı. Geçmişin anımsanmasında tam belirgin olmayan görünürlük “buz”, kömürün enerjiye dönüşmesi ise “buhar” metaforuyla müzik ile buluştu.

Müzede müzik ve drama atölyesi

Müzede müzik ve drama atölyesi

Müzede müzik ve drama atölyesi

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