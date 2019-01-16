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"Müzede Selfie Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen "#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öz çekim gerçekleştirdi

Dünya çapında eş zamanlı organize edilen "#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Paleolitik ve Neolitik (Cilalı Taş Devri) dönem eserlerinin sergilendiği en önemli müzelerin başında gelen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, öz çekimler gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları "#MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday ve #muzedeselfie" etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

Yüksek lisans öğrencisi Rümeysa Babadostu, müzeyi gezmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Müzede Selfie Günü'nde burada bulunmasının hoş bir tesadüf olduğunu dile getiren Babadostu, bugün dünyanın birçok müzesinde öz çekim yapan milyonlarca insanın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacağını, böylece pek çok kültürel değerin görüleceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu medeniyetler müzesi günü müze selfie

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