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"Müzede Selfie Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

Gün dolayısıyla müzede öz çekim yapanlar, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı - Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar: - "Sosyal medyada moda haline gelen 'Müzede Selfie Günü' nedeniyle ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış yaşandı"

ÇORUM (AA) - Dünyada sosyal medyada yeni bir akım haline gelen ve Türkiye'de de 300'den fazla müzede eş zamanlı gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü"nde yaklaşık 300 kişi yaptıkları öz çekimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 5 bin yıllık Hitit medeniyetinden kalma tarihi eserlerin sergilendiği ve Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında gösterilen Çorum Müzesi, uluslararası müzecilik camiasında son yıllarda kabul gören "Müzede Selfie Günü"nde tarihi eserlerle öz çekim yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladı.

Gerek mimarisi, gerekse içeriğiyle Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" nedeniyle çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle paylaştı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar yaptığı açıklamada, iki yıldır 16 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"nde yoğun ziyaretçi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin öz çekim yapmak için müzeye akın ettiğini ifade eden Çakar, şöyle dedi:

"Müzemizin çevresinde birkaç eğitim kurumu var. Öğrenciler, diğer kullanıcıların sosyal medya paylaşımları vesilesiyle haberdar oldukları 'Müzede Selfie Günü' nedeniyle ders aralarında dahi müzemize gelerek öz çekim yaptı. Kimi öğrenciler de sınıf halinde, öğretmenleri ile müzemize gelerek bu özel günde etkinliğe katıldı."

Çakar, 09.00-17.00 saatleri arasında yoğunluk yaşadıklarını belirtti, etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürülmesi temennisinde bulundu.

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Çorum çorum müzesi Müzede Selfie Günü

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