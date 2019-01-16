ÇORUM (AA) - Dünyada sosyal medyada yeni bir akım haline gelen ve Türkiye'de de 300'den fazla müzede eş zamanlı gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü"nde yaklaşık 300 kişi yaptıkları öz çekimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 5 bin yıllık Hitit medeniyetinden kalma tarihi eserlerin sergilendiği ve Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında gösterilen Çorum Müzesi, uluslararası müzecilik camiasında son yıllarda kabul gören "Müzede Selfie Günü"nde tarihi eserlerle öz çekim yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladı.

Gerek mimarisi, gerekse içeriğiyle Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" nedeniyle çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle paylaştı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar yaptığı açıklamada, iki yıldır 16 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"nde yoğun ziyaretçi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin öz çekim yapmak için müzeye akın ettiğini ifade eden Çakar, şöyle dedi: