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Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi'nde sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor.

Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi'nde sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor.
Tokat'ta yaşayan Züleyha Öztürk, babaannesinin annesi olan Zülal Öztürk'e ait ve 1860'lı yıllarda dikilen yaklaşık 150 yıllık gelinliği kentte 1 yıl önce kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı. Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan özel bir cam dolap içerisinde sergilenen tarihi gelinlik bu özelliği ile ilgi çekti.
Gelinliğin Türkmen Tufan olarak bilinen Osmanlı Subayı eşi Zülal Öztürk'e ait olduğunu söyleyen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Bu gelinlik Zülal Öztürk hanımefendi için hazırlamış. Bu gelinliği ilk defa kendisi giymiştir. Erzincan'da hazırlanan bu gelinlik Kurtuluş Savaşı döneminde Zülal hanım ile birlikte Kayseri'ye gitmiş. Süreç içerisinde gelinlik Zülal Hanım ile birlikte tekrar Erzincan'a dönmüş. 1939 yılındaki Erzincan depreminden sonra Zülal hanım, Tokat'a gelerek akrabalarının yanına yerleşmiş. Zülal hanımın torunlarına kalan bu gelinlik daha sonra Tokat Olgunlaşma Endüstrisine hediye edildi. Bizde bu gelinliği arşivledik. Burada cam kapaklı dolapta sergiliyoruz" dedi.
Gelinliğin tafta ve saten karışımından yapıldığını söyleyen Vanlıoğlu, "O dönemin küpürleri ile süslenmiş. Gelinliğin en önemli özelliği hem 2 kez sahibiyle göç etmiş, 1939 yılındaki Erzincan depremini görmüş ayrıca Kurtuluş Savaşını görmüş gelinliğimiz. Zülal hanım torunlarına güzel ve değerli bir miras bırakmış, ayrıca bu gelinliğin aynısından yaparak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyorMüzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyorMüzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyorMüzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor

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