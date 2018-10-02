HABER

Müzede turşu kurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

BURSA'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen 'turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu.

Müzede turşu kurdular

BURSA, (DHA)- BURSA'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen 'turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, etkinlik kapsamında müzede turşu kurdu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı bünyesinde, Müzeler Şube Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Müzede gerçekleştirilen 'turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'nın yaşam kültürünü gelecek nesillere anlatmak ve aktarmak hedefiyle projelendirilen ve geleneksel tatlara dikkat çekmek için gerçekleştirilen atölye çalışması yoğun ilgi gördü.
Orhangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Gedelek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar 'Gedelek turşusu'nun nasıl kurulduğunu öğrendi. Atölye çalışmasında Gedelek köyünden gelen aşçılar, katılımcılara turşu kurmanın püf noktalarını anlatı. Atölye malzemelerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı etkinliğe Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik de katıldı.
SİRKE Mİ, LİMON MU?
Geleneksel yemek kültürünün ve kış sofralarının vazgeçilmezi olan Gedelek turşusuna ilişkin tariflerin verildiği etkinlikte, katılımcılara turşu kurulumunun incelikleri anlatıldı. Gedelek turşusunun lezzet sırrının içinde barındırdığı 12 mineralli Gedelek suyu olduğunu ifade eden usta aşçılar, turşu kurulumunda kullanılması gereken malzemelerin de titizlikle seçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yıllardır Gedelek turşusu üreten usta açılardan Mustafa Bayer, filmlere de konu olan 'Turşuda sirke mi, limon mu kullanılmalı? sorusuna yanıt verdi. Bayer, "Turşuyu sirke ile yapıyoruz, kapatmadan önce birkaç limon dilimi atıyoruz" dedi.
Etkinlikle stres atan katılımcılar, kendilerine bu imkânı tanıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Müzeler Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Müzede turşu kurdularMüzede turşu kurdularMüzede turşu kurdular

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdiTMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdi
Engelliler Ayvalık'ta buluştu (Tekrar)Engelliler Ayvalık'ta buluştu (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.