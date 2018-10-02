Müzede turşu kurdular

BURSA, (DHA)- BURSA'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen 'turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, etkinlik kapsamında müzede turşu kurdu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı bünyesinde, Müzeler Şube Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi, etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Müzede gerçekleştirilen 'turşu yapımı atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'nın yaşam kültürünü gelecek nesillere anlatmak ve aktarmak hedefiyle projelendirilen ve geleneksel tatlara dikkat çekmek için gerçekleştirilen atölye çalışması yoğun ilgi gördü.
Orhangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Gedelek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar 'Gedelek turşusu'nun nasıl kurulduğunu öğrendi. Atölye çalışmasında Gedelek köyünden gelen aşçılar, katılımcılara turşu kurmanın püf noktalarını anlatı. Atölye malzemelerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı etkinliğe Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik de katıldı.
SİRKE Mİ, LİMON MU?
Geleneksel yemek kültürünün ve kış sofralarının vazgeçilmezi olan Gedelek turşusuna ilişkin tariflerin verildiği etkinlikte, katılımcılara turşu kurulumunun incelikleri anlatıldı. Gedelek turşusunun lezzet sırrının içinde barındırdığı 12 mineralli Gedelek suyu olduğunu ifade eden usta aşçılar, turşu kurulumunda kullanılması gereken malzemelerin de titizlikle seçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yıllardır Gedelek turşusu üreten usta açılardan Mustafa Bayer, filmlere de konu olan 'Turşuda sirke mi, limon mu kullanılmalı? sorusuna yanıt verdi. Bayer, "Turşuyu sirke ile yapıyoruz, kapatmadan önce birkaç limon dilimi atıyoruz" dedi.
Etkinlikle stres atan katılımcılar, kendilerine bu imkânı tanıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Müzeler Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
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