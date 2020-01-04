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  4. Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

04.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi.

Müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi.

Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.

Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidince Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

'Geçmişte denendi ama güvenilir bir yöntem değil'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in medikal direktörlerinden Dr. Tracey Gillies, "Geçmişte termal görüntüleme, kanser teşhisi için denendi ama hiçbir zaman garantili bir yöntem olmadı" dedi.

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