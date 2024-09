MüzeKart nasıl alınır? MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

Oldukça fazla sayıda yerde geçerli olan MüzeKart başvuru yaparak alınabilen özel bir karttır. Başvuru süreci dışında birkaç adım sonrasında kolaylıkla temin edilebilir. Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık olarak 300’den fazla yerde, müzede ve ören yerinde geçerli olabilen ve kullanabilen MüzeKart online olarak elektronik sistem üzerinden de alınabilmektedir.

MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

MüzeKart başvuruları online ya da direkt olarak yapılabilir. Yetkili kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Online olarak başvuru işlemi yapılmak isteniyorsa www.muze.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

Açılan sayfadaki yönlendirmeler izlenerek ilerlenir, gerekli bilgiler ilgili online forma eksiksiz ve doğru olarak girilir. Ardından başvuru işlemi tamamlanır. Ödeme de bu sırada yapılabilir. Eğer mobil MüzeKart alınacaksa mobil cihazlar ile işlem yapabilmek mümkün olur.

MüzeKart nasıl alınır?

MüzeKart başvuru işleminin ardından temin edilebilen bir kart türüdür. Belli bir kart ücreti vardır. Ancak 18 yaş altında olan kişiler ile 65 yaş üstü olan Türk vatandaşları ücretsiz bir şekilde MüzeKart sahibi olabilirler.

Temin edilen MüzeKart geçerli olduğu her müzede kullanılabilir. Bir MüzeKart sadece tek bir kişi tarafından kullanılır. MüzeKart satış noktalarına yapılan başvurunun ardından da MüzeKart temin edilebilir. MüzeKartlar her müzede ya da her müzenin her bölümünde geçerli olmayabilir. Bu nedenle önceden kontrol etmek ve MüzeKartın geçip geçmediğini öğrenmek gerekebilir.

MüzeKart nereden alınır?

Online MüzeKart için e-Devlet üzerinden MüzeKart sitesine geçiş yapılarak işlemler tamamlanır. Şahsen ise Türkiye’nin çeşitli yerlerinde olan MüzeKart satış noktalarına kimlik ile başvuru yaparak MüzeKart alınabilmektedir.

Mobil uygulama aracılığıyla MüzeKart almak, en hızlı MüzeKart alma şeklidir. Eğer daha önceden satın alınmış bir MüzeKart varsa mevcut kartın süresi dolduğunda kartı birkaç saniye içinde aktif edebilmek de mümkündür. En hızlı ve en kolay yolla MüzeKart elde edebilmek için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli olacaktır: