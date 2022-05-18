Müzeler Haftası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Müzeler Haftası ne zaman 2022? Müzelere giriş ücretsiz mi? Müzeler Haftası’nın önemi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Her yıl 18 Mayıs ila 24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir. Bu önemli hafta ile müzelerin önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

18 Mayıs ila 24 Mayıs tarihleri arasında olan Müzeler Haftası'nda müzelere dair farkındalık oluşturmak adına Müze haftasında müzeler ücretsiz olacak.

MÜZELER HAFTASI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Müzeler; bir bölgenin kültürel açıdan ne kadar değerli olduğunu gösterir. 18 Mayıs ila 24 Mayıs tarihleri arasında olan Müzeler haftası bu yıl, 18 Mayıs Çarşamba günü başlayıp Salı günü sona erecektir.

MÜZELER HAFTASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müzeler; bir bölgenin kültürel açıdan ne kadar zengin olduğunu gösterir.

Geçmişteki yapıların sergilendiği alanlara müze denilmektedir.

Müzeler, sergilendikleri eserlerin özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılır.

Herhangi bir topluluğun kıyafeti veya aksesuarlarının sergilendiği müzelere etnografya müzeleri adı verilir. Arkeoloji müzeleri ise yerleşim birimlerine ek olarak çanak, çömlek ve kap gibi malzemelerin sergilendiği müzeler olarak bilinir. Bunun yanı sıra;

• Oyuncak müzesi

• İslami eserler müzesi

• Resim müzesi

• Heykel müzesi

• Sanat müzesi

