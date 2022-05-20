Müzeler Haftası, her sene 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. Bu özel hafta günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar internet arama motorlarında; Müzeler haftasında müzeler ücretsiz mi? Hangi müzelere giriş ücretsiz? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Konu ile ilgili detayları sizler için derledik...

MÜZELER HAFTASINDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Müzeler Haftası, 18 Mayıs ila 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

Müzeler Haftası'nda müzelere dair farkındalık oluşturmak için müzeler ücretsizdir.

MÜZELER HAFTASI'NDA HANGİ MÜZELERE GİRİŞ ÜCRETSİZ?

1982 yılından beri kutlanan "Müzeler Haftası"nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde ücretsiz giriş imkanı sunuluyor.

MÜZELER HAFTASI NEDİR?

Her yıl 18 Mayıs ila 24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir. Bu önemli hafta ile müzelerin önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

MÜZELER HAFTASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müzeler; bir bölgenin kültürel açıdan ne kadar zengin olduğunu gösterir.

Geçmişteki yapıların sergilendiği alanlara müze denilmektedir.

Müzeler, sergilendikleri eserlerin özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılır.

Herhangi bir topluluğun kıyafeti veya aksesuarlarının sergilendiği müzelere etnografya müzeleri adı verilir. Arkeoloji müzeleri ise yerleşim birimlerine ek olarak çanak, çömlek ve kap gibi malzemelerin sergilendiği müzeler olarak bilinir. Bunun yanı sıra;

• Oyuncak müzesi

• İslami eserler müzesi

• Resim müzesi

• Heykel müzesi

• Sanat müzesi

