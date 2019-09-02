Müzeler için ortak tanıtım kapısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir uygulamayla müzelerin tanıtım için artık tek bir portalda toplandığını, buradan ziyaretçilerin şikayet ve önerilerinin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze yöneticileriyle Milli Kütüphane'de bir araya gelen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, müzelerin standardının artırılması için birçok çalışma başlattıklarını ve ciddi kaynak ayırdıklarını belirtti.

Ersoy, "Müzelerimizi ortak tanıtım hesabı olan 'www.turkishmuseums.com' adresi üzerinden tanıtıyoruz. Başlattığımız karekod uygulaması ile de ziyaretçilerin şikayet ve önerilerini yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi rakiplerinden ayrıştıran kültürel, sanatsal ve arkeolojik zenginliklerin nitelikli turisti Türkiye'ye çekmenin de anahtarı olduğuna işaret eden Ersoy, müzeler için doğru tanıtım konsepti belirlenmesinin önemine dikkati çekti.

Bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde yöneticilerin özveriyle çalışmaları ve özellikle de tatil günlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Ersoy, aynı zamanda kazı alanlarında ve ören yerlerinde standartların artırılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.