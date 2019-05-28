"Müzeler sadece gezilecek yer değil"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzenin sadece gezilecek yer değil, toplumumuzun yetişmesi için güzel bir okul olduğunu, uygulamalı yapıldığı zaman da çok başarılı sonuçlar veren bir okul olduğunun farkındayız." dedi.

Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliğiyle, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Müze Eğitimi Sertifika Programı"nın Topkapı Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Anadolu'nun, dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birine ev sahipliği yaptığına işaret eden Ersoy, "Önemli olan ev sahipliği yapmak değil, sadece Türkiye'nin mirası olan kültür zenginliğini, bütün dünyanın kültür varlığı olarak kabul ederek, bu eserlere sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere de aktarmaktır." diye konuştu.

Ersoy, bu anlamda Bakanlık olarak farkındalık yaratacak bütün projeleri desteklediklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla yeni projeler de üretmeye çalışıyoruz. Farkındalık yaratmak istiyorsanız, bunu mümkünse küçük yaşlarda başlatmanız gerekiyor. Bu açıdan gençlerimize kültürel varlıklarımızın kıymetini anlatmak, değerini öğretmek ve bunların kıymetini bilen nesiller oluşturmak bizim için çok çok önemli."