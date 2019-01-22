Müzenin akan tavanına naylon, su sızıntısına kova

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/POLATLI (ANKARA), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 5 bin yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Gordion Müzesi'nin çatısı, yoğun kar yağışının ardından akmaya başladı. Yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzede tavana gerilen naylonlarla yönlendirilen sular, plastik kaplarda toplanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri, müzenin bu yıl içinde restore edileceğini söyledi. İlçeye bağlı Yassıhöyük köyünde 1950 yılından bu yana yapılan kazılarda Frigya Krallığı'nın başkenti, Gordion şehrinin kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kazılarda rastlanan tarihi eserler için 1963 yılında Gordion Müzesi kuruldu. Müzede, Erken Demir Çağı'na ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağı'na ait demir aletler, tekstil üretim aletleri, panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait yapı, M.Ö. 6, M.S. 4'üncü yüzyıla ait Yunan seramiği, Hellenistik Çağ ve Roma dönemine ait malzemeler ile Gordion’da ele geçen mühür ve sikke örnekleri sergileniyor. KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇATI AKTI Çevresi geniş bir alan üzerinde M.Ö. 8'inci asrın son çeyreği ile M.Ö. 6'ncı asrın ortalarına kadar uzanan zaman dilimine tarihlenen çeşitli ölçülerde tümülüslerle kaplı Gordion Müzesi'nin çatısı, yoğun kar yağışının ardından akmaya başladı. Müzedeki su sızıntısı tarihi kalıntıların yer aldığı Yener Yılmaz Salonu'nun duvarlarında ve tavanda hasara yol açtı. Çatının akan bölümlerindeki sıvalar yer yer dökülürken, duvarlarda da bazı bölümlerde boyanın kalktığı görüldü. NAYLON VE PLASTİK KAPLI ÖNLEM Müze görevlileri, çatıdan akan suyun Eski Tunç Devri ve Erken Frig Dönemi'ne ait tarihi kalıntılara zarar vermemesi için naylon ve plastik kaplarla önlem aldı. Yılda 20 bini yabancı yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin Yener Yılmaz Salonu'nda çatının akan bölümleri naylonlarla kaplandı. Naylonlardan suyun aktığı bölümlere de 5 plastik kap konuldu. Tavandan akan yağmur ve kar suları salona konulan kaplarda toplanarak tarihi eserlerin zarar görmesi engellenmeye çalışıldı. ZİYARETÇİLER ŞAŞKIN Yaklaşık 5 bin yıllık eserlerin sergilendiği müzeye gelen ziyaretçiler, tavanı naylonlarla kaplı, su kovalarının bulunduğu salonu gezerken şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müzeyi ziyaret edenlerden Volkan Alıç, müzenin durumunu görünce şaşırdığını söyleyerek, "Milli değerlerimizi gezip, görüp, tanımak ve bilgi sahibi olmak için buradayız. Burada özellikle yağmur yağdığında tavandan su akıntısı oluyor. Bu da milli değerlerimize zarar veriyor. Devletin desteği olursa milli değerlerimizi koruma adına adım atılmış olur. Ülke olarak böyle değerlere sahibiz; ama bunun kıymetini bilemiyoruz. Bu da yüreğimizi parçalıyor" dedi. MÜZE RESTORE EDİLECEK Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri, Gordion Müzesi'nin çatısında kullanılan tahtaların kar nedeniyle çürüyerek düştüğünü, bir kaç hafta önce de bu yüzden çatıda akıntı başladığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise müzenin bu yıl içinde restore edileceği belirtilerek, "Gordion Müzesi Rölöve Restorasyon Teşhir Tanzim Çevre Düzenlemesi ve Mühendislik Projesi' 2017 yılında tamamlanmıştır. Uygulama işi 2018 yılı yatırım programına alınmış olup tasarruf tedbirleri sebebiyle ihale edilememiştir. 2019 yılı yatırım programının onaylanmasını müteakip uygulama işinin ihale edilmesi planlanmaktadır" denildi.



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