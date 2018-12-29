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Müzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 19:23 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin 'Sarışın' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Müzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin 'Sarışın' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özyurt Mahallesi'ndeki Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi'nin güvenlik görevlisi, çatıdan gece boyunca kedi sesi gelmesi üzerine sabah durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı çatıdan kurtardı. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, sabah işe geldiklerinde güvenlik görevlisinin kendilerini uyardığını belirterek, "Kendi çabalarımızla indirmeyi başaramayınca mecburen itfaiyeyi aradık. Kedi, müzenin kedisidir, sürekli burada bizimledir, 'Sarışın' ismini verdik ona. 'Sarışın'ımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

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Müzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıMüzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıMüzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıMüzenin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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