Müzenin gönüllü rehber öğrencileri

ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Yıldız Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen gönüllü olarak hizmet verdikleri müzede kent kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

- "7 bin kişi ziyaret etti"

Müzeye gelen ziyaretçileri geleneksel kıyafetlerle karşılayan ve gezdiren öğrenciler, meddah, orta oyunu ve masal anlatımıyla ziyaretçilere güzel bir anı yaşatıyor.

Adıyaman'a yıllar önce kullanılan giyecek, süs eşyası ve mutfak malzemeleri gibi çok sayıda kenti anlatan ürünün sergilendiği müzede, gönüllü olarak 13 öğrenci rehberlik hizmeti veriyor.

Ziyaretçileri kapıda karşılayıp müze hakkında bilgi verdiklerini anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ın kültürü ve yaşantısı hakkında gelen konukları bilgilendiriyoruz. Müze içerisinde bulunan yaklaşık 350 nesne hakkında ziyaretçilere bilgi veriyoruz. Amacımız, nesneleri hikayeleriyle ziyaretçilerimize anlatmak. Eskiden insanların nasıl yaşadığını ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Hafta 2 gün ziyaretçilere açık olan müzede yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 7 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Müze içerisinde bulunan odalarda Adıyaman'a özgü masallar anlatıyoruz."

Yıldız Oruç, ziyaretçilerin yüzede adeta geçmişe yolculuk yaptığını ifade ederek, bazı ziyaretçilerin anlatımları sırasında duygulandığını kaydetti.

Adıyaman kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Oruç, kentte unutulmaya yüz tutan kültürü tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.

- "Ziyaretçilere masal anlatıyorum"

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emel Duran ise müzede bulunan eserlerin tamamının Adıyaman'a özgü olduğunu belirtti.