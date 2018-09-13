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Müzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

MALATYA'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı süren 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesinde yer alan 'Savaş Müzesi'nde sergilenmesi için Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığı'nca hibe edilen F-4 Phantom savaş uçağı, 3 TIR ile taşınarak kente getirildi.

Müzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı süren 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesinde yer alan 'Savaş Müzesi'nde sergilenmesi için Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığı'nca hibe edilen F-4 Phantom savaş uçağı, 3 TIR ile taşınarak kente getirildi. Uçuş ömrünü tamamlayan savaş uçağı, 10 günde birleştirilip 2 ay içerisinde müzede sergilenecek.
Kentin girişinde bulunan Beylerderesi mevkiinde bin dönüm arazi üzerine yapımı süren 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin içinde yer alan 'Savaş Müzesi' için ilk olarak 1968 model F-4 Phantom savaş uçağı getirildi. Daha sonra tank, panzer, ZBT ve birçok savaş içerisinde kullanılan araç ve aletler müzede sergilenmesi için getirilecek. Kanatları, füzesi ve gövdesi 3 ayrı TIR'la kente getirildi. Vinç yardımıyla TIR'lardan indirilen parçalar, 10 gün sonra birleştirilip montajı bitmiş olacak.
Uçak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milletvekili Hakan Kahtalı ve daire başkan ve müdürleri tarafından karşılandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, alanı canlı tutabilmek için her bir bölümünü ayrı ayrı isimlendirip, anlamlandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Bu bulunduğumuz yerde 10 dönümlük bir yer. Burada özellikle öğrencilerimize yönelik, diğer askeri ve halkımıza yönelik savaş aletleri müzesi yaparak savaş aletlerini tanıtmak öğrencilerimize burayı önemsetmek, gezdirmek ve buradaki yerle ilgilide çok güzel bir gezinti, ziyaret oluşturmak için çok güzel bir proje yaptık. Malatya'da bölgesinde olmayan bu şekilde rölyeflerin, suliyetlerin, savaş aletlerinin olduğu özellikle de farklı bir savaş aletleri müzesi oldu. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde bugün aletlerimiz geldi. İmalatla ilgili bir takım eksikliklerimiz kaldı. En kısa zamanda onları da toparlayıp 1- 2 gibi bir süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız."

FOTOĞRAFLI

Müzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildiMüzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildiMüzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildiMüzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildi

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