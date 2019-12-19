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Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

ANTALYA Müzesi'nin bahçesinde beslenen kazlardan biri, ziyarete gelen bir çocuğu kovalayıp, ısırdı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Müzesi'nin bahçesinde beslenen kazlardan biri, ziyarete gelen bir çocuğu kovalayıp, ısırdı. Ailenin şikayeti üzerine 7 kaz, Perge Antik Kenti yanındaki özel alana taşındı. Kazlar, çevresi tel örgüyle çevrili 5 dönümlük alanda kümes hayvanlarıyla yaşıyor.

Antalya Müze yönetimi, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede 7 kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri, müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı. Olayın ardından çocuğun ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikâyette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.

5 DÖNÜMLÜK ARAZİYE TAŞINDILAR

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çitle çevrili, antik kent sınırlarındaki 5 dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor. Perge Antik Kenti'nin giriş kapısının sol tarafındaki alanın iki kapısına da 'girilmez' levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri ise kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.

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