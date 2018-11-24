Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

İzmir'in Tire ilçesinde, Müzeyyen Laçin'in (28) geçen mart ayında 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısı tutuklu Mehmet Bayram, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Bayram ile taraf avukatları ve Laçin'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosu'nun talebini ise reddetti. Tutuklu sanık Mehmet Bayram savunmasında, cinayetin bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

'SEN BU ADAMLA BİRLİKTE OLDUN MU DEDİĞİMDE...'

"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben Tahsin Demir'in yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden bir anlık gelişti. Akşam oldu, Tahsin Demir'in dükkanının alt sokağında buluşup eve doğru giderken ben bugün çok gezdim. Sen istersen rakı al dedi. Bende gidip tekel bayiinden 35'lik rakı aldım. Sonra birlikte eve gittik. Masayı kurduk. İçmeye başladım. Biraz alkol almıştım, saat 21.00 sıralarıydı. Müzeyyen'le gündüz telefonda konuştuğumuzda bana Tahsin Demir'in ailesiyle birlikte Torbalı'ya gideceğiz demişti. Konuştuğumuzda hiçbir yere gitmedik dedi. Ben bu arada rakının hepsini içmiştim. Tartışmaya başlamıştık. Tartışma yine Tahsin Demir meselesiydi. Ben kendisine sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda bu bana bağırıp çağırmaya başladı. Erkekliğime laf etti. Hakaretler etti. Bende gururuma yediremedim. Olaydan daha önce abimin otomobilinde silahlı saldırı oldu. Ben de vardım araçta. Hasımlarımız vardı. Kendimi korumak için bir yıl önce, İzmir'den tanımadığım birinden kurusıkıdan çevirme silah aldım. Üzerimde taşıyordum. O akşam oturma odasında, alkol aldığım yerde, ayaktaydım. Müzeyyen Laçin ise kapının yanında arkası bana dönüktü. Aramızda bir metre mesafe vardı. Hedef gözetmeksizin havaya ateş ettim. İki el silahın patladığını hatırlıyorum ve Müzeyyen'in yere düştüğünü gördüm. O sırada şoka girdim. Neresinden yaralandığını bile bilmiyorum. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim. Sonra oradan ayrıldım."