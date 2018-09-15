Müzeyyen Senar'ın doğduğu iddia edilen 'en uzun köy' Hilmiye

Yavuz YILMAZ, İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesine 17 kilometre uzaklıkta olan kırsal Hilmiye Mahallesi, Marmara Bölgesi'nin en uzun, Türkiye'nin ise ikinci en uzun mahallesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye´nin önemli kaplıca merkezlerinden biri olan ve doğal güzellikleriyle de dört mevsim yerli turistleri ağırlayan Oylat'a gidiş güzergahında bulunan Hilmiye Mahallesi, uzunluğunun yanı sıra görsel güzellikleriyle de dikkat çekiyor. EN UZUN KÖY Hilmiye Mahallesi hakkında bilgiler veren muhtar Nurettin Hazer, Hilmiye, Marmara Bölgesi'nin en uzun, Türkiye´de ise en uzun ikinci mahalle. Bu özelliğiyle Türkiye'de çokça bilinen bir yer haline geldik. Bizim Oylat kaplıcalarımız ve Oylat mağaramız da var, ama özellikle mahallemizin uzun olması bizi Türkiye'de daha çok tanınır hale getirdi. İlk evimizden son evimize kadar mahallenin uzunluğu 5 kilometre. Büyükşehir Yasasının uygulamaya konulmasıyla kırsal mahalle statüsüne alınan köyümüz, 1877 Rus Harbi'nden sonra gelen göçmenlerden oluşuyor. Köyümüzde 120 hane bulunmakta, nüfusumuz 550. Oylat Deresi köyümüzü ikiye ayırıyor. Köyümüzde eskiden kestane üretimi yapılırdı, şu an üretimi çok azaldı. Tarım ve hayvancılık da azaldı ama gençlerimizin Oylat'tan istifade etmeye başlamasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkta gelişme oldu diye konuştu. EN BÜYÜK PROJE Köyün en büyük projesinden de bahseden muhtar Hazer, Oylat Boğazı Köyleri Kadınlar Kooperatifi, 2015 yılında kurulan bir kooperatif. 180 üyesi var. Kadınları ticari hayata kanalize edebilmek için kurulan kooperatifimizde kadınlarımız hem çalışıyorlar, hem de para kazanıyorlar. Köy merkezinde kurulan kooperatifin restoranında organik ürünlerden yapılan yemeklerimiz var. Kahvaltılar, yemek çeşitleri, tamamen doğal ve damak tadına uygun ürünler var ifadelerini kullandı. MÜZEYYEN SENAR BU KÖYDE DOĞMUŞ Cumhuriyetin Divası ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ın doğumu ile ilgili bilgiler ?16 Temmuz 1918'de, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz köyünde doğdu. Zehra Hanım ve Cerrah lakaplı Mehmet Bey'in üçüncü çocukları olarak dünyaya geldi. Ailesi, ona Zeliha Eren adını verdi şeklinde. Muhtar Hazer ise, yaklaşık 10 yıl önce ortaya atılan İnegöl'ün Hilmiye Köyünde 16 Temmuz 1918'de doğdu. Zeliha Eren adı verildi. Annesi Fatma Hanım, babası Reşit Bey'dir şeklindeki iddiayı tekrarlayarak, ses sanatçısı merhum Müzeyyen Senar'ın bu köyde dünyaya geldiğini sözlerine ekledi. MÜZEYYEN SENAR KİMDİR 16 Temmuz 1918 Bursa- Keles doğumlu, Türk Sanat Müziği sanatçısı. 'Cumhuriyetin Divası' olarak da anılır. 1918 yılında Bursa'da doğan Müzeyyen Senar'ın küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilmektedir. R. Erkan Alemdaroğlu'na göre İnegöl'ün Hilmiye Köyünde Zeliha Eren adıyla doğan Senar'ın baba adı Reşit anne adı ise Fatma'dır. 'Benzemez kimse sana' şarkısıyla gönüllerde taht kuran Müzeyyen Senar yaşasaydı 100'üncü yaşını kutluyor olacaktı. Türk Sanat Musıkisine kazandırdığı eserlerle unutulmazlar arasında yerini alan Müzeyyen Senar, 2015 yılında 97 yaşındayken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. OYLAT MAĞARASI Büyükşehir Yasası'nın ardından 'kırsal mahalle' statüsü alan Hilmiye Mahallesi, 5 kilometrelik yol boyunca kurulan renkli evleriyle sürücülere görsel şölen sunuyor. İnegöl-Oylat yolu üzerine kurulan Hilmiye Mahallesi, ayrıca Türkiye´nin en büyük mağaralarından biri olan Oylat Mağarasını da sınırları içine alıyor. İnegöl´ün renkli çiçek bahçelerini de içinde barındıran Hilmiye Mahallesi'ndeki evlerin bitişiğinde akan dere de mahalleye ayrı bir doğal güzellik katıyor.

