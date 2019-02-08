Müzeyyen Senar'ın ölümünün 4. yılı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 4. yılında kızı Feraye Işıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lokma döktürdü.
Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.
Feraye Işıl, yaptığı açıklamada, vatandaşların dualarını esirgemediğini söyledi.
Annesinin seslendirdiği şarkıların unutulmadığını anlatan Işıl, "Canım anneciğime Allah rahmet eylesin. Ölmez o. Ölmeyecek bir insan o." ifadelerini kullandı.
Lokma alan vatandaşlar da Müzeyyen Senar'ı unutmadıklarını, eserlerini severek dinlediklerini dile getirdi.
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum