Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Bando ve Ciğer Festivali törenle başladı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 9. Bando ve Ciğer Festivali, belediye önünde toplanan kortejin Atatürk Anıtı’na kadar yürümesiyle resmen başladı. Korteje, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ciğerci esnafı, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Atatürk Anıtı’nda İstiklal Marşı, festivale katılan 10 ayrı bando takımından oluşturulan 100 kişilik ekip tarafından çalındı. Çelenk sunumunun ardından törenler Saraçlar Caddesi’nde devam etti.

"2018 yılında 5 buçuk milyon turist ağırladık"

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Bando ve Ciğer Festivali’ne katılan herkese teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bugün geldiğimiz noktada, Kültür Bakanlığının 2018 yılı verilerine göre şehrimize gelen turistlerin 5 buçuk milyona yaklaştığını görüyoruz. Bizim hedefimiz gelecek dönemlerde bu sayıyı 10 milyon turiste çıkarmak." dedi.