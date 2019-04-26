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Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 9.

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Bando ve Ciğer Festivali törenle başladı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 9. Bando ve Ciğer Festivali, belediye önünde toplanan kortejin Atatürk Anıtı’na kadar yürümesiyle resmen başladı. Korteje, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ciğerci esnafı, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Atatürk Anıtı’nda İstiklal Marşı, festivale katılan 10 ayrı bando takımından oluşturulan 100 kişilik ekip tarafından çalındı. Çelenk sunumunun ardından törenler Saraçlar Caddesi’nde devam etti.

"2018 yılında 5 buçuk milyon turist ağırladık"
Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Bando ve Ciğer Festivali’ne katılan herkese teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bugün geldiğimiz noktada, Kültür Bakanlığının 2018 yılı verilerine göre şehrimize gelen turistlerin 5 buçuk milyona yaklaştığını görüyoruz. Bizim hedefimiz gelecek dönemlerde bu sayıyı 10 milyon turiste çıkarmak." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp da tüm dünyada gastronomi turizmin artık büyük bir önemi olduğunu belirterek, Edirne’nin tava ciğeri ile birlikte bu destinasyonda yerini aldığını belirtti.

6 ülke, 4 şehir 10 bando ekibi bir arada
Festivale katılan bando takımlarının şeflerine ve emeği geçenlere plaket takdim edildi. Öte yandan, Bando ve Ciğer Festivali’ne bu yıl Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, İzmir Seferihisar Belediye Bandosu, Bolu Belediye Bandosu, Macaristan Zigetvar Bandosu, Macaristan Pécsi Bandosu, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Romanya Pitesti Bandosu, Moldova Zaim Bandosu, Bosna Hersek Spisak Ucesnika Bandosu, Karadağ Hercek Novi Bando ekipleri katılıyor.

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı
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