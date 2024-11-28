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'Müziği değiştirin' kavgası silahlı saldırıya dönüştü... 2 kişi mekan kurşunlattı:1 ölü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.11.2024 17:49
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Fatih’te bir restoranda müzik değiştirilmeyince tartışma çıkaran 2 kişi, tuttukları motosikletli tetikçiye mekanı kurşunlattı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki restoran çalışanı hayatını kaybetti.

'Müziği değiştirin' kavgası silahlı saldırıya dönüştü... 2 kişi mekan kurşunlattı:1 ölü

Olay, 23 Kasım gecesi Fatih Kumkapı’daki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekana gelen 2 kişi yemek yedikleri esnada işletmenin müdüründen çalan müziğin değiştirilmesini istedi. İşletme müdürü ise şarkının devam ettiğini, daha sonra yeni bir şarkı çalacağını belirtti.

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Restorandaki müziğin değiştirilmemesi üzerine 2 kişi, “Biz hesap ödemeyiz, bize patronu çağır. Bize saygı göstereceksiniz. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?” diyerek çalışanlarla tartışmaya başladı. Olayın büyümemesi için restoran sahibi, şahıslardan işletmeden ayrılmalarını istedi. Restorandan dışarı çıkarılan 2 kişi, çalışanları tehdit ederek işletmeden ayrıldı. Mekanın kapanma saatine yakın motosikletle gelen bir kişi, restorana kurşun yağdırdı. Kurşunlardan birinin isabet etmesi ile yaralanan restoran çalışanı Recep Denizhan (20), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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“SAYGI GÖRÜRÜZ, HESAP ÖDEMEYİZ”

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, “İlk aldığımız bilgiden bunun bir istek parça tartışmasından çıktığını duymuştuk. Ama işletme sahibimiz, cenazeyi memleketine götürdüğü için burada yoktu. 2 şüpheli, mekana gelip bir müddet oturduktan sonra işletme müdürünü yanına çağıraraktan 'Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Saygı görürüz, hesap ödemeyiz' gibi tavırlarda bulunarak, 'İşletme sahibi yanımıza gelsin' gibi söylemlerde bulunduklarını söylediler” dedi.

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Duranoğlu, “İşletme sahibi geldiğinde aynı şeylerin tekerrür ettiğini görünce işletme sahibi kibar bir şekilde kimseyi darp etmeden ‘Tamam kardeşim, bizde hesap ödemeyin ama mekanımdan gidin’ şeklinde söylemlerle dışarı çıkıp gönderiyorlar. Ama arkadaşlar giderken ‘Yine geleceğiz’ şeklinde tehdit ediyorlar. Gecenin bir saatinde olaydan 1-2 saat sonra mekanların kapanacağı saatte gelip, mekanı tarıyorlar. 4 el ateş ediyorlar, kurşunlardan bir tanesi 20 yaşında genç bir delikanlıya isabet ediyor. 3 gün boyunca burada yas ilan ettik” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Müzik silah restoran
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