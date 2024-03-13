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Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak! Çok satan Bose kulaklıkta 2740 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.03.2024 15:48
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Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip, suya dayanıklı, uzun pil ömrüyle kesintisiz müzik keyfi sunan, etkileyici ses performansıyla öne çıkan kaliteli bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Bose QuietComfort Earbuds size göre olabilir. Piyasadaki en çok satan kulaklık modelleri içinde yer alan bu ürün, Bahar Fırsatları kapsamında 2740 TL'lik indirimle kısa süreliğine satışta! Sizin için ürünün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Müziği dinlemekten öte adeta yaşamanızı sağlayacak! Çok satan Bose kulaklıkta 2740 TL indirim

Ses kalitesi iyi, gürültü önleyici bir kablosuz kulaklığa sahip olmak müzik, podcast gibi ses içeriklerini en iyi şekilde deneyimlememize imkan tanır. İleri düzey aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıklar çevredeki gürültüleri yok ederek müziği adeta hissetmenizi sağlar. Bose QuietComfort Earbuds tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış yüksek teknoloji ürünü bir kulaklık. Yepyeni bir deneyim arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu cihaz ile kendi dünyanızı keşfe çıkmaya ne dersiniz? Kısa süreliğine indirimde olan kulaklığı sizin için inceledik, gelin keşfedelim.

Bose QuietComfort Earbuds - Kablosuz Kulak İçi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

Adsız tasarım - 2024-03-13T152927.939

  • Müziğin, videoların ve podcastlerin keyfini engelsiz çıkarmanız için 11 seviyeli aktif gürültü giderme teknolojisine sahiptir.

  • Her ses seviyesinde etkileyici, gerçeği gibi ses almanızı sağlar. Keskin, net detaylar, derin, güçlü baslarla müziği adeta yaşarsınız.

  • Kulağınıza dokunan her yüzey yumuşak silikondan yapılmıştır.

  • Üç farklı boydaki kulaklık ucu, kulağınıza en uyumlu olanı bulmanıza yardımcı olur.

  • Ter ve hava koşullarına dayanıklıdır. IPX4 derecesiyle yağmur, kar veya tere rağmen size mükemmel bir müzik deneyimi yaşatır.

  • Tek şarjda 6 saate kadar kullanım sağlar. Kablosuz şarj kutusu 12 saate kadar ek kullanım imkanı tanır. Qi-sertifikalı şarj matlarıyla uyumludur.

  • Kolay dokunmatik kontrolleri sayesinde kulaklığınızı kontrol etmek ona dokunmanız yeterli. Gürültü giderme seviyeleri için sol kulaklığa iki kere dokunmalısınız. Müziğinizi durdurmak veya oynatmak için de sağ kulaklığa iki kere dokunmalı veya volüm kontrolü için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırmalısınız.

  • Bluetooth kulaklıkları cihazınızın 10 metre menzili içinde çalışır.

  • Aramalar sırasında mikrofon sistemi etrafınızdaki gürültünün büyük bir kısmını karşı tarafa iletmez.

  • iOS ve Android ile uyumludur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü iPhone 14 Pro Max ile kullanıyorum. Telefon cebimde de olsa kulaklığın kutusunu açar açmaz otomatik bağlanıyor. Uygulamadan birçok ayar mevcut, en önemlisi kulağı hiç rahatsız etmiyor. Normalde bu tür kulak içi kulaklıklar az da olsa rahatsızlık verir bir süre sonra fakat Bose hiç rahatsız etmiyor, saatlerce kullanabilirsiniz. Kulakta duruşu çok iyi ve çıkmıyor. Ses kalitesi harika, mikrofon güzel. Tavsiye ederim, teşekkürler Amazon."

  • "Ses sürücüsü mükemmel. Saçma ve boğuk sesler yok. YouTube ve başka platformlardaki yorumlarında toch kontroller vs. eleştirilmiş. Önceki parçaya geçiş yok falan gibi. Uygulamasını kurduğunuzda bir kere ayarlıyorsunuz ve sonsuza kadar aynı ayarlar devam. Biraz iri. Kesinlikle çok ağır değil. Kulağa iyi oturuyor. Düşmesi imkansız. Anc gayet başarılı. Anc biraz fazla pil tüketebiliyor. Bose markasının çeşitli ürünlerini birçok kez kullandım. Hemen hepsinden çok memnun kaldım."

  • "Yani bir kulaklık ne kadar iyiyse o kadar iyi diyebilirim. Kulak içi kulaklıklar normalde kulağıma uymaz ve alırken de tereddütlerim vardı ancak bu ürün sanki kulağıma özel tasarlanmış gibi kusursuz rahatlıkta... Alacaklar tereddütsüz alabilirler."
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Bu içerik 13 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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