Müziği iliklerinize kadar hissettirecek en iyi amfi markaları

Evde, piknikte, duşta, toplu taşımada ve arabalarda müzikten vazgeçemeyenler için piyasada birçok ürün yer alıyor. Eğer aracınızı sık kullanıyor ya da aracınızla uzun seyahatlere çıkıyorsanız müzik keyfinizi katlamak için oto amfi tercih etmeniz gerekiyor çünkü aracın standart donanımında yer alan ses sistemleri genellikle ön panelde yer alıyor. Bu nedenle istenen müzik kalitesini yakalamak zorlaşıyor. Berrak ve net sesler elde etmenizi sağlayacak amfileri sizler için araştırdık. Hazırladığımız listeye gelin, hep birlikte göz atalım.

Otomobile amfi nasıl bağlanır?

İlk olarak araçtaki amfiye gidecek kabloyu akünün (+) ucuna bağlamalısınız. Ardından kabloyu kaportadan içeri geçirin.

Daha sonra teybin amfi çıkışından L - R çıkışına RCA uzatma kablosu ekleyin.

Kabloyu döşemelerin altından geçirin.

Bagaj kısmında bulunan şase kablosunun ucuna pabuç yerleştirip bunu metal kısma gevşemeyecek şekilde bağlayın.

Ardından kabloyu Y kablosuna ekleyip 4 kanal girişine bağlayın.

1 ve 2 kanala hoparlörleri bağlayın.

3 ve 4 kanala ise subwoofer bağlayabilirsiniz.

Ton ayarlarını TREBLE 3-4 db'ye indirin.

1 ve 2 kanalın BASS ayarını azaltın. Ardından TREBLE ve LEVEL'i artırın.

Hoparlör ve subwoofer bağlantılarını yaptıktan sonra cihaz kullanıma hazır.

1. Soğutucu hava akımıyla kesintisiz güç

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En iyi amfi markası yarışında kendine etkili bir yer bulan SONY XM-N1004, 1000W; yüksek çıkış gücüne sahip. 4 kanallı yapısıyla aynı anda birden fazla hoparlöre erişim sağlayabiliyor. Etkili soğutma dizaynı, müzik dinlerken devamlı ve güçlü soğutucu hava akımı sağlayarak cihazın fazla ısınmasını önlüyor. Çıkış transistörü, kısma bobini ve ses kapasitarörü gibi yüksek kaliteli materyallere sahip cihaz, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Otomatik ısı kontrolü sayesinde bu amfiyle uzun süre kesintisiz müzik dinlemek mümkün. Yüksek geçiş ve düşük geçiş filtreleri sayesinde cihaz yüksek ses performansı sunuyor.

2. 4 kanallı tasarımıyla çoklu hoparlör seçeneği

En iyi oto amfi markaları arasında yer alan Alpine BBX-F1200, 4 kanallı tasarımıyla birden fazla hoparlör ve subwoofer'a bağlanabiliyor. High pass ve Low pass filtreleri sayesinde tüm ses frekans aralıklarından dinlediğiniz müziklere uygun ses ayarını seçebilirsiniz. 600W çıkış gücüyle arabanızda arkadaşlarınızla minik partiler vermek artık oldukça kolay. Bass EQ ayarıyla bass frekansını optimize ederek ister yüksek ister düşük bas ayarı yapabilirsiniz. 2 adet RCA girişine sahip ürün, farklı cihaz ve ekipmanları destekliyor. Aşırı akım, aşırı voltaj, termal ve güç akımı koruma özelliği ile de güvenli kullanım imkanı sunuyor.

3. Benzersiz ses deneyimi

"En iyi amfi hangisi?" diye soracak olursanız pek çok kişiden Jameson USA 505 yanıtını alabilirsiniz. Mosfet ses çıkışı sayesinde cihaz, aracınızdaki hoparlörlerden maksimum verim almanızı sağlıyor. 4 kanallı tasarımıyla aynı anda birden fazla subwoofer ve hoparlöre bağlantı kurabilirsiniz. Bu sayede aracınızda kaliteli müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Aktif Crossover özelliğiyle ses frekanslarını filtreleyen cihaz, kristal netliğinde bir sese ulaşmanıza yardımcı olacak. Bass Level potası sayesinde dinlediğiniz müziğe uygun bas ayarını rahatça yapabilirsiniz. 2500W çıkış gücüyle amfi, her araçta tercih edilebilir.

4. Müziğin ritmine kapılmaya hazırlanın

400W çıkış gücüyle araçta müzik dinleme keyfini ikiye katlayan Pioneer GM-D1004, uzun kablo boyu sayesinde torpidodan çekilerek kullanılabilir. RMS arabanın ön ve arka hoparlörüne bağlanan cihaz 45W güç sunuyor. 4 kanallı yapısıyla birden fazla sayıda hoparlör ve subwoofer ile bağlantı kurabilen amfi, uzun yol yaparken müziğin ritmine kapılmanızı sağlıyor. İsterseniz ürünü köprüleme yoluyla 2 kanallı olarak da kullanabilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde araç içinde fazla yer kaplamayan cihaz, oldukça havalı bir görünüme de sahip. Yüksek ses gücü ve netliğiyle benzersiz müzik deneyimi sunuyor.

5. Kullanışlı ve kaliteli bir seçenek

En iyi amfi araştırmamızda sırada JBL GX-A604 var. Yüksek çıkış gücüyle bütün beklentilerinizi karşılayan cihazı, ergonomik tasarım sayesinde koltukların altına ya da bagaj kısmına kolayca kurabilirsiniz. 4 kanallı yapısıyla aynı anda birden fazla subwoofer ve hoparlöre bağlanabilen bu cihazı da 2 kanallı olarak kullanabilirsiniz. Güçlü ses performansı, high bass ve low bass filtreleriyle bu oto amfi aracınızı konser alanına çevirecek. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunan amfi teknolojik ve şık görünüşü ile de arabanızın dekorasyonunu tamamlayacak.

6. Enerji tasarrufu için buraya

100W çıkış gücüne sahip Infinity REF-704a, en üst seviye hoparlörlerle dahi sorunsuz çalışıyor. 4 kanala sahip ürün, farklı hoparlörlere bağlanabiliyor. D sınıfı amplifikatör teknolojisi sayesinde düşük güç tüketimi yaparak enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca arabanın elektronik aksamını yormuyor. Cihaz amfi girişi olmayan teyplerde Deck çeviriciye gerek duymadan bağlantı kurulmasına imkan tanıyor. Alüminyum ısı emici gövdesi, kullanım esnasında aşırı ısınmayı önlüyor. Bu özelliği sayesinde Infinity oto amfiyi uzun yıllar sorunsuz biçimde kullanacak ve aracınızda en kaliteli müziğin tadını çıkaracaksınız.

7. Kristal netliğinde ses kalitesi

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D sınıfı güçlendirici özelliğiyle Eton Mini 300, üst düzey ses kalitesi sunuyor. Yenilikçi tasarıma sahip soğutucu gövde, aşırı ısınmayı önleyerek sınırız müzik dinlemenizi sağlıyor. Yüksek ve düşük pass filtresiyle cihazı istediğiniz ses düzeyinde ayarlayabilirsiniz. Kusursuz netlikte ses kalitesiyle farklı bir müzik deneyimi yaşatan amfiye uzaktan kumanda özelliğiyle kolayca müdahale edebilirsiniz. Hi-Lo level girişe sahip cihaz, kompakt tasarımıyla ister bagaja ister koltukların altına yerleştirebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen amfi, uzun yıllar boyunca kalitesiyle size eşlik edecek.

8. Uzaktan kumanda özellikli oto amfi

Araç içinde benzersiz müzik deneyimi sunan Helix DSP, gelişmiş özellikleriyle yüksek kalite ses sunuyor. 4 kanal tasarımlı ürün, 450W güç çıkışına sahip. 48-Bit DSP sayesinde cihaz, araçtaki hoparlörlerin ses kalitesini yukarı çekiyor. Düşük sesli multimedyaların ses düzeyini yükselten amfi, Android ve IOS uyumlu ekolayzırı mevcut. Kumanda, cihazı uzaktan kontrol etmenize yardımcı oluyor. USB giriş özelliği sayesinde araç içinde telefonunuzu şarj etmenize imkan veriyor. Yüksek ve alçak ses filtresiyle arabanıza uygun ayarı seçebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla ister koltuk altına ister bagaja yerleştirebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla cihaz uzun yıllar sorunsuz kullanım sunuyor.

9. Tüm akıllı cihazlar ile bağlantı imkanı

Alpine PWD-X5 amfi ses sistemi, koltuk altı subwoofer ve 4 kanal DSP amfiden oluşuyor. Küçük yapısıyla araç içinde kolayca monte edilen cihaz, yüksek bas performansı ile müzik dinleme keyfini farklı bir seviyeye çıkarıyor. Otomobilin orijinal radyosuna giriş özelliği bulunan amfi ile yolculuklarda asla müziksiz kalmayacaksınız. Uzaktan kumanda ya da akıllı telefona indirilen uygulama ile cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz. Cihaz 4,5 metrelik yüksek kalite güç kabloları ile benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor. Dijital crossover sayesinde aracınızdaki sesi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Koltuk altı subwoofer ise yüksek bas gücüyle otomobilinizde küçük çaplı partiler vermenizi sağlıyor.

10. Zarif tasarımıyla For-X Xae-604

6 kanal amfi tavsiyesi olarak seçtiğimiz ürün olan For-X Xae-604, 3000W çıkış gücüyle yüksek ses performansı sunuyor. High ve Low pass özellikleriyle araç içindeki ses frekansından istediğinizi seçebilirsiniz. Mofset güç kaynağı sayesinde otomobildeki hoparlörlerden maksimum verim almanızı sağlıyor. Kısa devre, aşır ısınma ve aşırı yüklenmeye karşı koruma sunan cihaz, dayanıklı yapısı ve güvenli tasarımıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkanı veriyor. Ayrıca bu ürünü de kumanda özelliğiyle uzaktan kontrol edebilirsiniz. Mükemmel netlikte ses sağlayan cihaz, müzik zevkinizi arşa çıkaracak. Küçük yapısıyla kolayca monte edilen amfi, araç içinde yerden tasarruf etmenize de yardımcı oluyor.

11. En yüksek ses performansı

"Amfi ne işe yarar?" diye soracak olursanız sizin için cevaplayalım. Oto ses sistemleri ön panelde kısıtlı bir alana monte ediliyor. Bu sebepten standart ses sistemlerinden verimli bir ses almak zorlaşıyor. Amfiler hoparlörlere giden sesin kalitesini artırarak daha verimli ve net ses elde etmenizi sağlıyor. Soundmax Sx-2000, 5000W çıkış gücüyle yüksek ses performansı sergiliyor. 6 metre uzunluğundaki bass kontrol kumandası sayesinde cihazın bass ayarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla cihazı koltuk altına ya da bagaja monte edebilirsiniz. Bu ürün olağanüstü ses kalitesiyle sizi büyüleyecek.

12. Unutulmaz yolculuk deneyimleri için

En iyi amfi markaları araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son alternatif Edison Ed-7004, 4 kanal tasarımıyla aynı anda birden fazla hoparlöre bağlanabiliyor. Köprüleme ile cihazı dilerseniz 2 kanala indirebilirsiniz. Ürünü 3200W çıkış gücüyle istediğiniz hoparlör ile kullanabilirsiniz. Mosfet güç kaynağı, araçtaki ses sisteminden maksimum verim almanızı sağlıyor. LED göstergeler cihazı takip etmenize yardım ediyor. Ağırlaştırmış soğutucu sayesinde fazla ısınmanın önüne geçerek kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. Mükemmel ses kalitesi vadeden amfi otomobilinizde keyifle müzik dinlemenize yardımcı olacak. Kısa devre, aşırı ısınma ve aşırı yüklemeye karşı koruma sağlayan cihaz, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.