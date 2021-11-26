Müziğim hep benimle olsun diyenlere indirimli kulaklık ve hoparlör önerileri

Akıllı telefonlar sayesinde artık her yerde müzik dinlemek mümkün. Bu sebeple gittiği her yere müziğini de götürmek isteyenler için kulaklık ve hoparlörler çok önemli. Kesintisiz ve kaliteli bir müzik deneyimi için dayanıklı ve yüksek performanslı bir ürün şart. İster açık alanda ister metroda, en iyi ses kalitesini sunan birbirinden güzel ürünleri sizler için araştırdık. Üstelik sizin için seçtiğimiz bu ürünler, Amazon'un 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecek Black Friday indirim kampanyaları ile sizi bekliyor. Haydi, birbirinden kaliteli bu ürünlere birlikte göz atalım.

1. Her ortamda kusursuz bir ses sunan Bose SoundSport

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Güvenli kulaklık yerleşimine sahip olan Bose SoundSport Kulak İçi Kulaklığı, kablosuz özelliği sayesinde size konforlu bir kullanım sunuyor. Ürün, ter ve hava koşullarına karşı dayanıklı bir yapıda olduğu için günlük hayatta ve sporda rahatlıkla kullanılabiliyor. Li-iyon pilleri, tam şarj halinde 6 saat boyunca kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca ürünü 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra 1 saat kullanmak mümkün. NFC ve Bluetooth fonksiyonları ile cihazlara kolayca bağlanıyor. Ses yüksekliğine göre kendini ayarlayan EQ özelliği sayesinde üstün bir performans sunuyor. Ürünün kulağa uygun tasarımı ve yumuşak silikon materyali, kullananlara maksimum rahatlık sağlıyor. Mikrofonu ve kontrol kumandası; hem gelen çağrıları cevaplamaya hem ses ayarını kulaklık üzerinden yapmaya imkan tanıyor. Bose Connect uygulaması sayesinde ürünün tüm bağlantılarını uzaktan kontrol etmek mümkün.

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2. Kompakt tasarıma sahip Bose SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör

Bose SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör, kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir. Yırtılmaya dirençli kayışı ile çantanıza ya da bisikletinize asabileceğiniz ürün, üstün teknolojisi sayesinde su geçirmez. Bu sayede deniz ve havuz kenarında bile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz hoparlör, silikon kauçuk dış yüzeyi ile darbelere ve çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Bose Connect uygulaması ile hoparlörler arası geçiş yapmak da oldukça kolay. Yüksek kalitedeki sesi ile bisiklet sürerken veya doğa yürüyüşü yaparken size eşlik edebilecek bu ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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3. Keyifli bir müzik deneyimi için Bose QuietComfort Earbuds

Bose QuietComfort Earbuds, aktif gürültü giderme teknolojisi ile sesleri en derin detayları ile duymanıza olanak veriyor. Güçlü bas özelliğine sahip ürün, daha keyifli bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. IPX4 derecesi sayesinde ter, yağmur ve kar gibi durumlardan etkilenmiyor. Kulaklığın yumuşak silikon dış yüzeyi, kulaklarınızın uzun süreli kullanımda bile rahat etmesini sağlıyor. Kablosuz şarj kutusu ve kompakt tasarımı sayesinde rahatça taşınıyor. Tek dolum ile kesintisiz 6 saat kullanılabilen ürünün şarj kutusu, fazladan 12 saat kullanım sunuyor. Ürün, Bluetooth 5.1 bağlantısı sayesinde 10 metrelik bir menzile sahip.

Dokunmatik özelliği sayesinde hem müziği kontrol edebileceğiniz hem gelen çağrıları cevaplayabileceğiniz Bose QuietComfort Earbuds'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bose Noise Cancelling Headphones 700 ile mükemmel bir ses deneyimi

Bose Noise Cancelling Headphones 700, Alexa ve Google Asistan'a kolayca erişim sağlayarak hava durumu, navigasyon ve daha pek çok konuda bilgi almanızı sağlıyor. Paslanmaz çelik gövdesi, uzun yıllar sorunsuz bir kullanım sunuyor. Yumuşak kulaklık pedleri ile uzun saatler boyunca konforlu bir şekilde müzik dinlemenize imkan tanıyor. Her volümde dengeli ve kaliteli bir ses sağlan kulaklık; aktif gürültü giderme fonksiyonu ile dış sesleri engelleyerek video, müzik ve podcastleri daha keyifli bir şekilde dinlemenizi sağlıyor. Ürün, tek şarjda 20 saate kadar müzik dinleme keyfi sunuyor. Adaptif 4 özelliği ile en gürültülü ortamlarda bile telefonda konuşurken sesinizi net olarak iletmenize olanak tanıyor. Bose SimpleSync özelliği, Bose Soundbar 300, 500 ve 700 modellerine kolayca erişim imkanı sağlıyor.

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5. Ev partileri için SoundLink Revolve II Bluetooth Hoparlör

Portatif ve kablosuz SoundLink Revolve II Bluetooth Hoparlör, 360 derece ses özelliği ile tutarlı ve eşit bir ses yayılımı sağlıyor. Su ve toza karşı dayanıklı IP55 sınıfı ürün, deniz ve havuz başında bile güvenle tercih edilebiliyor. Lityum-iyon bataryası sayesinde tam şarj ile 13 saat kullanılabiliyor. Hoparlör, Mikro-B USB portu ile kolayca şarj ediliyor. Çoklu bağlantı ile aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve cihazlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ürün, diğer Bose akıllı hoparlörler ile senkronize olarak çalışabiliyor. Bu sayede evinizde unutulmaz partiler vermenize imkan tanıyor!

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6. Dayanıklı yapısı ile Jabra Elite Active 75t Kulaklık

Ergonomik tasarımıyla konfor sunan Jabra Elite Active 75t Kulaklık, her türlü kulak yapısı için ideal. Silikonlu kulaklık başlıkları, rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Ürün, IP57 derecesi ile ter ve su geçirmiyor. 5,5 saate kadar pil ömrü olan kulaklığın şarj kutusu, 28 saate kadar fazladan kullanım imkanı veriyor. Aktif gürültü engelleyici özelliğini etkinleştirdiğinizde dışarıdan gelen gürültüyü filtreliyor ve kendinizi dış dünyadan soyutlamanıza olanak tanıyor. MyControls ve MySound özellikleri ile sesinizi, işitme durumunuza uygun olarak ayarlıyor. Kulaktan düşmeyen tasarımı sayesinde spor yaparken de rahatça kullanılabiliyor.

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7. Konfor ve kalite, Bose On-Ear ile bir arada

Hafif bir tasarıma sahip olan Bose On-Ear, her ortamda kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor. Tam şarj ile 15 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Sağ kulaklık üzerinde bulunan fonksiyon tuşları, parçalar arası geçiş yapmaya ve akıllı asistana bağlanmaya fırsat tanıyor. Çift mikrofon özelliği, gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile rahatlıkla telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. Kusursuz bir ses kalitesi sunan kulaklık, ayarlanabilir kafa bandı ile başınıza tam olarak oturuyor. Yumuşak kulak süngeri ise uzun süreli kullanımlarda bile oldukça konforlu bir deneyim sunuyor.

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8. Güçlü sesi ile Bose SoundLink Color II



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Bose SoundLink Color II, suya dayanıklı yapısıyla yağmura hafifçe maruz kaldığında veya havuz başında üzerine su sıçradığında bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün dış yüzeyindeki yumuşak silikon kaplama, darbe ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Yüksek ses kalitesine sahip olan hoparlör, kompakt tasarımı ile kolayca taşınabiliyor. Mikrofon özelliği bulunan cihaz, telefonunuz bağlıyken gelen aramalara cevap vermenize imkan tanıyor. Lityum iyon pili sayesinde 8 saat boyunca kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor. USB girişi ile kolayca şarj ediliyor.

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