Müziğin altın çocuğu Çınara, New York’tan ödülle döndü

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza attı. Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl gerçekleştirilen ‘Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından’ elde ettiği 3’üncülük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanan genç yetenek ayrıca, New York "Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasına’ katılıp ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Piyanist annesi ve kemancı babasının büyük desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan 5’inci sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmada ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik, 2017 Almanya’da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ve 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik alan Çınara, 2 yıl önce de çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisinin öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.