"Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" konseri

Şanlıurfa'nın bir müzik şehri olduğunu belirten Demirkol, müzikle bütünleşen 4 şehrin tek bir konserde bir araya gelmesinin dinleyicilere unutamayacakları bir konser yaşattığını söyledi.

Şehrin müziğe duyarlılığını çok iyi bildiklerini anlatan Demirkol, "Dünyanın önemli noktalarından biri kabul edilen Göbeklitepe'den dünyaya mesaj vermek istedik. 2019 Göbeklitepe yılı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Müziğiyle bilinen bu 4 şehir, bir babanın 4 evladı gibi bir ve bütündür. Bu kardeşlik geçmişten beri devam etmektedir, inşallah ilelebet sürecektir." diye konuştu.

