Müziğin kesişen kimlikleri İstanbul'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - "İcranın Mecrası ve İstanbul'da Müziğin Kesişen Kimlikleri" konferansı 1-2 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) İstanbul ve Müzik Araştırma Programı'nın (İMAP) düzenlediği uluslararası konferans iki gün sürecek.

Pera Müzesi'ndeki programda şehrin farklı dönemlerinde çeşitli toplulukların müziği algılayışı, müziğin icrası ve tartışma kanalları ile tüm bunların şehir içindeki hareketi ve şehre dair anlatılar ele alınacak.

İstanbul'da müziğin dini, seküler ya da askeri, hangi ortam ve mekanlarda oluştuğu, kimler tarafından icra edildiği, bestecileri ve müziği kimlerin desteklediği ve hangi terimlerle tartışıldığı gibi konular disiplinlerarası bir bakışla irdelenecek.

Konferansta "Erken Modern İstanbul'da Müzik", "Şehri ve Mekanı Müzik Bağlamında Haritalandırmak", "Müziği Kaydetmek: Geçmişin Ses Manzaralarından Notalar ve Arşivler", "Bir Kimlik Veçhesi Olarak Müzik", "Kültürlerarası Müzik"

ve "İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Yeni Koleksiyonlar" başlıklı oturumlar yer alacak.

Açılış konuşmasını Martin Stokes'in yapacağı programa İMAP koordinatörü Derya Türkan, Zeynep Yıldız Abbasoğlu, Ersu Pekin, Namık Sinan Turan, Onur Öner, Süleyman Şenel, G. Carole Woodall, Evrim Hikmet Öğüt, Judith I. Haug, Panagiotis C. Poulos, Rıdvan Aydınlı ve Cem Behar'ın da arasında bulunduğu isimler katılacak.

