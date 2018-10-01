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Müziğin ritmine kapılan Beşiktaşlı ufaklıktan muhteşem performans

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Müziğin ritmine kapılan ufaklık sergilediği performansla kendisine hayran bıraktı.

Beşiktaş formalı ufaklık müziğin ritmiyle coştukça coşuyor. Oldukça güzel bir şekilde hünerlerini sergileyen ufaklığı izledikçe izlemek isteyeceksiniz...


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Anahtar Kelimeler:
Çocuk dans Müzik

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