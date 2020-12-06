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Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti

06.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı. Taksicilik yapan Mustafa Yerkazan'ın ise boş sokakta müşteri beklerken müziğin ritmine kendini kaptırarak oynaması gülümsetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren dün olduğu gibi bugün de Gazi, Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım Caddeleri, Çaydaçıra Kavşağı ve kent genelindeki sokaklar boş kaldı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında nöbetçi taksici Mustafa Yerkazan da müşteri olmadığı için çalan müziğin ritmine kendini kaptırarak oynamaya başladı.

Kendisini müziğin ritmine bırakan Yerkazan’a diğer taksiciler alkışla destek verdi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa zamanda büyük beğeni topladı. (İHA)

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