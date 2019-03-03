HABER

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesi’nde yaşandı.

Diyarbakır’da 16 yaşındaki bir genç, rayları üzerinde müzik dinlediği esnada, trenin geldiğini fark etmeyerek trenin altında kalıp ağır şekilde yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tren raylarının üzerinde oturarak müzik dinleyen 16 yaşındaki M.K., Kurtalan’dan Ankara’ya seyir halinde olan trenin geldiğini duymadı. Makinistin de sonradan fark ettiği genç, trenin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Güvenlik güçleri, bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı

Müzik dinlerken trenin geldiğini duymadı, ağır şekilde yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.