 Müzik eşliğinde çay keyfi 

ADIYAMAN'da bir çay ocağında müşteriler çaylarını bağlama ve söylenen türküler eşliğinde yudumluyor.

Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay evinde müşteriler, sazlı sözü türküler eşliğinde çaylarını yudumluyor.

Bağlama ustalarının buluşma noktası haline gelen çay ocağı türkü dinlemek isteyenler çaylarını yudumlarken yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ediyorlar.

Yerel sanatçılara destek olmak amacıyla toplandıklarını belirten işyeri sahibi Tahir Uçaner,Buraya müzik sever aşıklar güzel insanlarımız gelip burada çalıp söylüyorlar. Buda bizim hoşumuza gidiyor, burayı duyan arkadaşlar geliyor. Ağabeylerimizden Allah razı olsun bizleri kırmayıp haftanın belirli günlerinde şarkılar türküler söylüyorlar çaylarını içiyorlar. Burayı özellikle bu şekilde olmasının sebebi insanlarımız müzikle iç içe olsunlar yerel sanatçılarımıza destek olmak için bizde müşterimizde çok memnunlar dedi.

Klasik sohbetin yerini müzik ile değiştirdiklerini belirten Rıfat Akay, Burada bütün müziksever arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Hem müzik yapıyoruz, hem müşterilerimize canlı müzik eşliğinde çaylarını yudumlamalarını tavsiye ediyoruz şeklinde konuştu.

