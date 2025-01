Müzik keyfinizi artıracak Baseus AeQur 30 Air Hoparlör'de kaçırılmayacak indirim

Hızla akıp giden hayatın temposunda, keyif aldığımız küçük anların kıymetini her geçen gün daha fazla anlıyoruz. Sevdiklerinizle açık havada geçirilen eğlenceli bir gün ya da evde yalnız başınıza sakin bir mola... Her anı güzelleştiren ortak bir şey var: müzik. İşte bu noktada Baseus AeQur 30 Air Kablosuz Hoparlör devreye giriyor. Üstelik şu anda indirimde olan Baseus AeQur 30 Air Kablosuz Hoparlör, hem ses kalitesiyle hem de şık tasarımıyla her anınıza uyum sağlayacak mükemmel bir yol arkadaşı.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Baseus AeQur 30 Air Kablosuz Hoparlör

Müzik keyfinizi her yere taşıyabileceğiniz bir hoparlörle tanışmaya hazır mısınız? Baseus AeQur 30 Air Kablosuz Hoparlör, şık gri tasarımı ve güçlü özellikleriyle hayatınıza hem ses hem de renk katıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı sunarken, 15W gücündeki dörtlü hoparlör sistemi ile derin basları ve etkileyici ses kalitesini yanınızda taşıyabilirsiniz. Yaklaşık 16 saatlik pil ömrü, açık hava etkinliklerinden keyifli ev buluşmalarına müzik keyfinizi hiç yarıda bırakmaz. Yumuşak dokulu örgü askısı sayesinde taşıması son derece pratik olan hoparlör, 8 farklı renkli RGB ışık özelliğiyle de ambiyansı değiştirmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. İster doğanın sessizliğinde bir arka fon, ister enerjik bir partinin yıldızı olun, Baseus AeQur 30 Air tüm anlarınıza eşlik edecek.

Bu içerik 7 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.