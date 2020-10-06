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Müzik kutusundan kalaşnikof çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir aracın özel imal edilmiş müzik kutusu içine gizlenmiş uzun namlulu tüfek ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, polis tarafından durdurulan araçta arama yapıldı.

Müzik kutusundan kalaşnikof çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir aracın özel imal edilmiş müzik kutusu içine gizlenmiş uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında özel yapım bir müzik kutusundan şüphelenildi. Sökülen müzik kutusunun içinden 1 adet AK-47 marka Kalaşnikof uzun namlulu saldırı tüfeği, bu silaha ait iki adet şarjör ve şarjörlere takılı vaziyette 60 adet 7x62 mm çapında fişek ele ele geçirildi. Ele geçirilen Kalaşnikof’a el konulurken, şahıslar hakkında adlî işlem başlatıldı.

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