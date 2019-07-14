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Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan Şan Eğitmeni ve Müzik Öğretmeni Ceylan Bozoğlu Balcı’nın, 15 Temmuz olaylarından etkilenip yazdığı marş kentte ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı

Gaziantep’te yaşayan Şan Eğitmeni ve Müzik Öğretmeni Ceylan Bozoğlu Balcı’nın, 15 Temmuz olaylarından etkilenip yazdığı marş kentte ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün destekleriyle Hasan Kalyoncu Üniversite tarafından klip çekilen marş, müziği ve sözleriyle de dikkat çekiyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üçüncü yılı etkinlikleri kapsamında hazırlıklar sürerken Gaziantep’te bir müzik öğretmeni yaptığı marş ile dikkat çekti. 15 Temmuz’da yaşanan olaylardan ve Ömer Halisdemir’in şehadete yürüyüş görüntülerinden etkilenen Ceylan Bozoğlu Balcı’nın kendi yazıp bestelediği marşı Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından çok beğenildi.
Büyük ilgi gören marş için Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından klip çekilirken Gaziantep’te 15 Temmuz için yapılacak etkinliklerde verilecek konserle marş, tüm Gazianteplilere canlı olarak okunacak.

"Ömer Halisdemir’in şehadetinden etkilenip bu marşı yazdım"
Ömer Halisdemir’in şehadetinin kendisini çok etkilediğini vurgulayan Ceylan Bozoğlu Balcı, "Böyle bir geceyi, böyle bir günü yaşamış olmak ülkemiz adına gerçekten çok üzücü. Ben de o geceden, o yaşanılanlardan çok etkilendim, çok hüzünlendim. Özellikle Ömer Halisdemir’in şehadeti herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Onun şehadete gidiş anı, o görüntüler beni çok etkiledi. O yüzden duygularımı bu şekilde dile getirmek istedim. Bu olaylara ait duygularımı ve hislerimi de bu marşla dillendirmek istedim. Böylece o gece neler yaşandığını bizden sonraki nesillere, çocuklara, öğrencilerimize aktarmak istedik. Dilerim böyle bir gece tekrar yaşanmasın. Bu eserimiz tüm şehit ailelerine, Türk milletine armağan olsun" dedi.

"Vali Gül marşı beğenince klip çekilmesini istedi"
Balcı, yazdığı marşı ilk önce Gaziantep Valisi Davut Gül’e okuduğunu belirterek, "Gaziantep Valisi Davut Gül bir ay önce okulumuzu ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında kendisine bu eseri seslendirme şansı yakaladık ve Vali bey eseri çok beğendi. Sonrasında ise marşa klip çekilmesi için hemen talimat verdi. O noktadan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi bize destek olarak, marş için klip çekti. Gaziantep esnafının da katılımıyla 15 Temmuz Müzesi’nde çekilen klip çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
Kentte ve sosyal medyada büyük ilgi gören marşın Gaziantep’te yapılacak 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinliklerinde halka seslendireceğini hatırlatan Balcı, "Yaptığımız marşı 15 Temmuz günü yapılacak olan etkinliklerde güzel bir konserle halkımıza seslendireceğiz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle güzel bir konser organize ettik" diye konuştu.

Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı

Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı

Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı

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