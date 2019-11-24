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Müzik öğretmenlerinden şehit öğretmenler için klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

MERSİN’de, müzik öğretmenleri Batman'da terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, müzik öğretmenleri Batman'da terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.
Bir grup müzik öğretmeni, Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Öğretmenler Günü nedeniyle 2 ayrı klip çekti. 'Öğretmen için çal’ isimli ilk klipte müzik öğretmenleri, Batman'da 2017 yılındaki terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın, ölümünden önce severek söylediği 'Mağusa Limanı' türküsünü kentin farklı tarihi mekanlarında seslendirdi. İkinci klipte ise Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Parmakların Sihirli Dünyası; İşaret Dili Eğitimi’ projesi kapsamında Türkçe, İngilizce yazılarla işaret dilinde hazırlandı. Klipte yine bir grup öğretmen, işaret diliyle öğretmenlik mesleğini ve öğretmeni anlatan mesajlar verdi. Klibin sonunda Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Vali Ali İhsan Su da yine işaret diliyle ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun’ mesajı verdi.

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