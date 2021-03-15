"Müzik Sektörü Çalışanları Pandemide İşsiz Kaldı"

Corona virüsü salgını tüm dünyada sahne sanatlarını olumsuz etkiledi. Dünya genelinde birçok müzisyen geçtiğimiz Mart ayından bu yana sahneye çıkamıyor. Los Angeles’ta yaşayan, ödüllü Türk film müziği yapımcısı, besteci ve opera sanatçısı Rahman Altın, müzik dünyasının salgın dönemini kötü geçirdiğini ve pandemi sonrası beklentileri anlattı. Corona virüsü salgını hemen hemen herkesi derinden etkilese de, bu süreçten en yoğun etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü. Dünyanın her köşesinde, farklı tür ve dilden müzisyenler bu süreçte ortak bir kaygıyı paylaşıyor. Salgınla birlikte dünyanın çoğu ülkesinde konser salonları, sahneler, kayıt stüdyoları kapatıldı, albüm çalışmaları sekteye uğradı, konserler iptal edildi ya da ertelendi. Sahnede izlediğimiz, evde, sokakta şarkılarını dinlediğimiz müzisy-enler işlerini yapamaz hale geldi. Arka planda çalışan, albümlerin hazırlanmasından konserlerin düzenlenmesine kadar geniş bir alanda emek veren çok sayıda müzik sektörü çalışanı da işsiz kaldı.

Los Angeles’ta yaşayan dünyaca ünlü ödüllü Türk film müziği yapımcısı, besteci ve opera sanatçısı Rahman Altın, müzik dünyasının salgın dönemini nasıl deneyimlediğini, bu sürecin hem kişisel hem de ekonomik boyutlarını, gelecekle ilgili beklenti ve endişelerini anlattı. Rahman Altın, "Bir kere bütün müzisyen arkadaşlarım için veya bu entertainment sektöründe çalışanlar içn çok zor bir dönem olduğunun farkındayım. Benim için de öyle. Ben bir albüm yapıyorum yıllardır. Tam Covid başladığında albümü yayınlamayı düşünüyordum. Albümü baştan gözden geçiriyor oldum" diyor. Salgın nedeniyle günlük hayat değişime uğradı, üretim süreçleri farklılaştı. Peki müzik sektörü bu değişime nasıl uyum sağladı, ya da sağlayabildi mi? Altın, "Bu dönem bazılarımıza çok yaradı. Mesela kendini geliştirmek isteyenlere veya yaptıklarını sunmak isteyenlere. Birden bire bütün dünyada bu content, plaktan kasete, kasetten cd’ye, artık yeni bir çağ açılıyor" dedi. Sanal konserler, sosyal medya platformlarındaki canlı yayınlar ve programlar. Müzik sektörü bu süreçte zorunlu dijitalleşmeye ayak uydurdu. Her alanda olduğu gibi, müzik sektöründe de salgın sonrası üretim ve paylaşma süreçlerinde değişim bekleniyor.